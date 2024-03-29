Гигантский круассан? Астрономы показали, как на самом деле выглядит Солнечная система
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Ранее астрономы считали, что магнитный пузырь, создаваемый Солнцем (называемый гелиосферой), имеет форму кометы. Но исследования показали, что наша солнечная система имеет форму... гигантского круассана.
Гелиосфера — область околосолнечного пространства, в которой плазма солнечного ветра движется относительно Солнца со сверхзвуковой скоростью.
В научной литературе границы гелиосферы (гелиопауза - там где солнечный ветер сталкивается с межзведным газом) часто называют также и границей солнечной системы.
Таким образом на видео ниже можно посмотреть, как выглядит Солнечная система, если бы на нее смотрели со стороны.
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