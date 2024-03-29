Гигантский круассан? Астрономы показали, как на самом деле выглядит Солнечная система

🎥 Видео

Опубликовано: 29.03.2024 09:03 , Обновлено: 29.03.2024

Ранее астрономы считали, что магнитный пузырь, создаваемый Солнцем (называемый гелиосферой), имеет форму кометы. Но исследования показали, что наша солнечная система имеет форму... гигантского круассана.

Гелиосфера — область околосолнечного пространства, в которой плазма солнечного ветра движется относительно Солнца со сверхзвуковой скоростью.

В научной литературе границы гелиосферы (гелиопауза - там где солнечный ветер сталкивается с межзведным газом) часто называют также и границей солнечной системы.

Таким образом на видео ниже можно посмотреть, как выглядит Солнечная система, если бы на нее смотрели со стороны.