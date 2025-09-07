Европейские учёные переписали историю происхождения славян и назвали роль территорий Беларуси - "Тысячи могил заговорили"

Опубликовано: 07.09.2025 20:51 , Обновлено: 07.09.2025

Шестилетний исследовательский проект HistoGenes, финансируемый исследовательским советом ЕС, завершил свою работу публикацией в журнале Nature результатов масштабного изучения ДНК жителей Восточной Европы. Учёные заявили, что новые данные позволяют по-новому взглянуть на историю славян.

В проекте участвовали институты Вены, Будапешта, Лейпцига и Принстона, а также десятки учёных из многих европейских стран. Ведущими исследователями были доктор Йоша Гретцингер, профессор Йоханнес Краузе и доктор Зузана Хофманова из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Лейпциге, а также профессор Вальтер Поль из Венского университета и Австрийской академии наук.

Целью исследования был поиск данных о населении Центральной и Восточной Европы в период с V по IX век (400–900 гг. н. э.), между падением Римской империи и возникновением средневековой Европы. А методика исследований включала такие инструменты, как традиционные раскопки археологов, исследования антропологов, а также палеогенетику.

Трудность заключалась в том, что первые славяне сжигали своих умерших, а значит останков для изучения ДНК не так уж и много. Однако в Польше, Украине и других странах всё-таки обнаружили.

«К счастью, во время исследований в Гродеке (недалеко от Грубешова) мы обнаружили несколько скелетов новорожденных VIII и IX веков . Это самые древние скелеты раннесредневековых славян в Польше. Материал, полученный из скелетов, был включён в работу команды HistoGenes”, - рассказал профессор Марцин Волошин из Жешувского университета и Лейбницовского института, передает National Geographic.

Всего были проанализированы останки 1273 умерших, но в публикации в научном журнале приводятся данные из 550 захоронений, в том числе из славянских некрополей в Хорватии и Западной Украине. Процессу анализа данных очень помогла практика, когда исходные последовательности ДНК передавались в общедоступный Европейский архив нуклеотидов (PRJEB81250), а генотипированные наборы — в архив Poseidon, что позволило любому заинтересованному исследователю скачать их и заново проанализировать.

Генетические данные сравнивались с современными популяциями, а также с более ранними известными образцами римского периода и периода Великого переселения народов .

Кстати, учёные подтвердили, что славяне заселяли также некоторые территории современной Восточной Германии в раннем Средневековье.

Мигранты раннего Средневековья

В итоге учёные подтвердили, что славяне были древними “мигрантами”. Они расселялись активно и на больших территориях. «Миграция с востока, а не трансформация местных сообществ, была важнейшим фактором в возникновении славянской Европы в V–VII веках», — заявил профессор Волошин.

Анализ половых хромосом показал, что в миграции участвовали как мужчины, так и женщины. Это говорит о том, что мигрировали целые семьи и группы, а не только военные отряды. Более того, славяне интегрировались с местными обществами, а не навязывали власть исключительно силой.

“Мы имеем дело не с полным обменом населения, а с его значительной частью: речь идёт не о миграции элиты или, например, воинов-мужчин, а целых популяций», — подчеркнул Волошин, уточнив, что на территории Польши в результате переселения славян было “обновлено” до 80% всего населения, причем переселенцами с востока, т.е. из Беларуси и Украины.

Важным открытием стало определение прародины переселенцев. Исследования HistoGenes подтвердили предположения о том, что население, говорившее на славянском языке, возникло на территориях современной Беларуси (юг) и севера Украины.

“Генетический состав ранних славян ближе к восточноевропейским народам, чем к популяциям, ранее проживавшим на территории современных Польши или Германии”, - написали авторы плоского научного журнала Archeologia.

Но вопрос происхождения славян все ещё не до конца изучен. Исследователи заявили, что для полного анализа не хватает данных.

«Стоит изучить другие захоронения, особенно на территории современной Беларуси и Украины. По понятным причинам это будет непросто », — заявил Марцин Волошин.

Так были ли славяне когда-то единым народом?

Впрочем, учёные утверждают, что славяне - изначально не были однородной народностью, одной национальностью. Результаты HistoGenes свидетельствуют, что с самого начала славянская идентичность была культурным и лингвистическим феноменом, а не чисто биологическим, генетическим.

Т.е. речь идёт о том, что славяне в первую очередь были объединены общей культурой и языком. В Средние века существовало множество отдельных славянских групп, имевших схожий язык и определённые культурные элементы, но, возможно, различавшихся по биологическому происхождению.

Это больше похоже на определение латиноамериканцев – как сообщество, объединённое испанским/португальским языком, хотя этническое происхождение представителей этой культуры может быть смешанным.

«Славянская экспансия не была однородным событием, в ходе которого отдельные популяции перемещались как единое целое, а представляла собой мозаику миграций различных групп, каждая из которых адаптировалась и сливалась с окружающей средой по-своему. Это наблюдение, по-видимому, подтверждает идею о том, что никогда не существовало одной общей «славянской» идентичности, а было много различных», — заявила Зузана Хофманова из MPI EVA и Университета Масарика в Брно, один из основных авторов статьи.