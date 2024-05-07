Что будет, если провалиться в чёрную дыру? NASA показало видео

🎥 Видео

Опубликовано: 07.05.2024 11:05 , Обновлено: 07.05.2024

Эксперты из NASA спроектировали визуализацию погружения в чёрную дыру согласно теории относительности Эйнштейна. "Погрузиться в горизонт событий" NASA предложило всем желающим, просмотрев четырёхминутное видео на своей страничке в соцсети Х.

В этой визуализации полета к сверхмассивной черной дыре специалисты NASA попытались отобразить визуальные особенности, вызванные эффектами общей теории относительности. Созданная на суперкомпьютере Discover в Центре климатического моделирования симуляция показывает приближение к чёрной дыре, недолгое вращается по орбите, а затем пересечение горизонта событий — точки невозврата огромной черной дыры, которая похожа на ту, что находится в центре нашей галактики, рассказали в NASA.