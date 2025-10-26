Череп возрастом миллион лет может переписать историю человечества? Учёные сделали неожиданное открытие

Опубликовано: 26.10.2025 09:09 , Обновлено: 26.10.2025

Десятилетиями он пылился на полке, пока учёные не использовали компьютерную томографию и 3D-моделирование для определения характеристик черепа Юньсянь-2. Результаты нового исследования показали, что китайская находка возрастом один миллион лет, возможно, принадлежала не Homo erectus, а Homo longi – виду человека, который, вероятно, был родственен денисовцам.

В центральнокитайской провинции Хубэй был найден череп возрастом миллион лет (Юньсянь-2). Десятилетиями его считали останками Homo erectus, но современные технологии визуализации показали, что он принадлежит другому виду. В исследовании приняли участие учёные из Фуданьского университета и Музея естественной истории в Лондоне, которым удалось реконструировать череп с помощью 3D-моделирования. Согласно научной работе, опубликованной в журнале Science, исследователи пришли к неожиданному выводу: останки демонстрируют сочетание древних и современных черт.

Удлинённая форма черепа, выступающие надбровные дуги и низкий лоб напоминают Homo erectus. Однако скулы и широкое носовое отверстие позволяют предположить, что он был ближе к Homo sapiens, или современному человеку. Объём его мозга оценивается в 1143 кубических сантиметра, что также помещает его между ранними гоминидами и современными людьми. На основании этих данных был сделан вывод, что череп может принадлежать к совершенно отдельной группе.

Исследователи сравнили череп с более чем 170 другими останками и обнаружили, что у находки больше сходства с окаменелостями, найденными в Восточной Азии, известными под общим названием Homo longi . Последние, возможно, были близкими родственниками денисовцам, о которых учёным пока мало известно и которые известны в основном по генетическим следам, обнаруженным в Сибири.

Хотя генетические следы денисовцев до сих пор присутствуют в некоторых современных популяциях человека, главным образом в Азии и Океании, связанные с ними останки крайне редки. Череп Юньсянь-2, возможно, является наиболее полной окаменелостью Homo longi из когда-либо найденных и, вероятно, самой древней. Ни Сицзюнь, один из исследователей, отметил, что открытие стало для них неожиданностью, и они были удивлены, обнаружив останки возрастом в миллион лет.

Основываясь на построенных моделях, учёные полагают, что общий предок современных людей и денисовцев мог жить уже 1,32 миллиона лет назад. Линия, ведущая к Homo sapiens, появилась около 1,02 миллиона лет назад, а неандертальцы, возможно, отделились ещё раньше — около 1,38 миллиона лет назад.

Это представляет собой значительное изменение по сравнению с предыдущими оценками. Ранее считалось, что Homo sapiens появился на планете около 300 000 лет назад, но новые данные указывают, что неандертальцы и денисовцы, возможно, существовали бок о бок на Земле почти 800 000 лет, что значительно дольше, чем предполагалось.

Новое открытие также помогает исследователям классифицировать окаменелости возрастом от 800 000 до 100 000 лет, которые не вписываются ни в одну из известных групп людей. Находки из Юньсяня-2 и другие свидетельства указывают на то, что в этот период (который учёные называют «золотой серединой») на Земле бок о бок жили несколько групп людей, выбирая разные эволюционные пути.

Кто такие денисовцы, Homo longi и сапиенсы