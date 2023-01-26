Билл Гейтс вложил 12 млн долларов в сокращение "выхлопов" у коров

Опубликовано: 26.01.2023 09:08 , Обновлено: 26.01.2023

Американский миллиардер Билл Гейтс объявил об инвестициях в австралийский стартап Rumin8, который разрабатывает корм на основе морских водорослей для снижения выбросов метана, которые коровы производят при отрыжке и когда пукают.

Метан является мощным парниковым газом. Хотя его пребывание в атмосфере короче, чем у углекислого газа, его влияние на глобального потепления за 20-летний период в 84 раза больше.

Почти треть глобальных выбросов метана приходится на домашний скот, и большая их часть приходится на мясные и молочные породы коров.

Оказалось, что микробы в желудках коров вырабатывают метан, но было доказано, что добавление морских водорослей в корм значительно сокращает количество выделяемого газа. Исследование, проведенное в 2021 году, показало, что, если давать коровам небольшое количество морских водорослей в течение нескольких месяцев, то это сократит их выбросы метана более чем на 80%.

Rumin8 производит добавку к корму из биологически активного ингредиента, содержащегося в красных морских водорослях (Аспарагопсис). Компания заявила, что лабораторные испытания показали, что добавка может сократить до 95% выбросов метана крупнорогатвм скотом.

Вместо того чтобы выращивать морские водоросли, компания воспроизводит ингредиент в лаборатории, что, по словам ее представителей, означает, что затраты могут быть относительно низкими. Добавка входит в состав корма для коров, и компания также планирует производить ее в форме капсул.