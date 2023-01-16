Беларусь пообещала запустить совместный с РФ спутник в 2028 году

Опубликовано: 16.01.2023 10:32 , Обновлено: 16.01.2023

Власти Беларуси запланировали запустить совместный с Россией спутник в 2028 году. Однако это зависит от закупки комплектующих.

Директор предприятия «Геоинформационные системы» Сергей Золотой отметил, что из-за «ситуации, которая сейчас сложилась» «фактически зарубежные комплектующие в Россию и к нам практически не поступают».

Поэтому «приходится в рамках импортозамещения налаживать производство либо опираться на ту компонентную базу, которая уже освоена».

Директор предприятия утверждает, что сейчас «97% комплектующих отечественные».

При этом, по словам Золотого, нет возможности и покупать визуальную информацию высокого разрешения, так как «вся космическая и орбитальная группировка европейская работает на Украину».