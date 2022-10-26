Беларусь накроет сразу две сильные геомагнитные бури

Опубликовано: 26.10.2022 16:09 , Обновлено: 26.10.2022

В ближайшие дни всю Землю, в том числе Беларусь, накроют две сильные магнитные бури. Об этом сообщил синоптик Дмитрий Рябов 26 октября.

По его словам, первая придет уже 26 октября. И хоть в следующие дни, в четверг 27 и в пятницу 28 октября буря немного утихнет, «геомагнитная обстановка спокойной не будет».

Следующая сильная магнитная буря накроет страну в воскресенье 30 октября, сообщил Рябов.

Кстати, метеорологи предупредили, что в начале ноября ожидают еще 5-6 магнитных бурь. По их словам, «штормить» начинает по утрам, а пик «магнитного возбуждения» приходится на 14-15 часов.

Напомним, что метеочувствительные люди в это время могут почувствовать ухудшение самочувствия. А именно:

головные боли;

быструю утомляемость;

проблемы со сном;

скачки давления и учащенное сердцебиение;

нарушение концентрации внимания;

повышенная эмоциональность, психологические расстройства;

обострение хронических заболеваний;

проблемы с пищеварением.

Чтобы справиться с этими симптомами, врачи советуют хорошо высыпаться, снизить физическое и эмоциональное напряжение, больше дышать свежим воздухом и употреблять в пищу полезные продукты.

Кроме того, лучше отказаться от алкоголя, пить больше свежей воды и не пить много кофе.

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