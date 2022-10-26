Беларусь накроет сразу две сильные геомагнитные бури
В ближайшие дни всю Землю, в том числе Беларусь, накроют две сильные магнитные бури. Об этом сообщил синоптик Дмитрий Рябов 26 октября.
По его словам, первая придет уже 26 октября. И хоть в следующие дни, в четверг 27 и в пятницу 28 октября буря немного утихнет, «геомагнитная обстановка спокойной не будет».
Следующая сильная магнитная буря накроет страну в воскресенье 30 октября, сообщил Рябов.
Кстати, метеорологи предупредили, что в начале ноября ожидают еще 5-6 магнитных бурь. По их словам, «штормить» начинает по утрам, а пик «магнитного возбуждения» приходится на 14-15 часов.
Напомним, что метеочувствительные люди в это время могут почувствовать ухудшение самочувствия. А именно:
- головные боли;
- быструю утомляемость;
- проблемы со сном;
- скачки давления и учащенное сердцебиение;
- нарушение концентрации внимания;
- повышенная эмоциональность, психологические расстройства;
- обострение хронических заболеваний;
- проблемы с пищеварением.
Чтобы справиться с этими симптомами, врачи советуют хорошо высыпаться, снизить физическое и эмоциональное напряжение, больше дышать свежим воздухом и употреблять в пищу полезные продукты.
Кроме того, лучше отказаться от алкоголя, пить больше свежей воды и не пить много кофе.
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