Астрономы показали фото ночного неба, которое таит "темную тайну"

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Опубликовано: 26.02.2023 22:34 , Обновлено: 27.02.2023

Появившееся недавно и кажущееся невинным изображением ночного неба на самом деле таит в себе мрачную тайну. На первый взгляд изображение, полученное радиотелескопом Europes LOw Frequency ARray (LOFAR) как будто битком набито блестящими белыми звездами...

На самом деле эти белые точки являются тысячами сверхмассивных черных дыр.

Дело в том, что огромное количество черных дыр поглощает материю на просторах многих галактик на расстоянии миллионов световых лет. Остатки того, что они пожирают, и были зафиксированы телескопом.

Изображение было впервые опубликовано в рамках исследования, опубликованного в журнале Astronomy & Astrophysics. Технически это сжатая карта ночного неба, содержащая более 25 000 сверхмассивных черных дыр.

Руководитель исследования Франческо де Гасперин сказал тогда: “Это результат многолетней работы над невероятно сложными данными. Нам пришлось изобрести новые методы преобразования радиосигналов в изображения неба”.

Учёный рассказал, что каждая черная дыра, которую вы можете видеть на изображении, расположена в другой галактике. Рядом с ними поглощаемая материя испускает радиосигналы.

Именно они могут быть зафиксированы телескопами на Земле. Изображение является результатом ошеломляющих 256 часов наблюдений. Но на нем видно только около 4% северного небосвода.

В настоящее время астрономы работают над составлением карты всего северного неба, которая могла бы раскрыть больше космических секретов.