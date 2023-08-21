Астрономы обнаружили в Солнечной системе странный космический объект. Когда белорусы смогут увидеть Нишимуру?

Опубликовано: 21.08.2023 09:32 , Обновлено: 21.08.2023

В Солнечную систему прилетел новый космический объект — комета Нишимура. Своим названием она обязана первооткрывателю. Она была замечена астрономом Хидео Нишимурой во время широкоугольной съемки в Какегаве, Япония, ночью 11 августа.

Сейчас комета имеет звездную величину +9 и находится в созвездии Близнецов, сообщил mojaastronomia.pl. Пока вы можете видеть только ее след, но скоро она станет более заметной.

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Комета претендует стать очень известной, ведь она движется с необычно большой скоростью — настолько быстро, что даже Солнце не может ее притормозить. И даже наоборот, помогает ей ускориться.

13 сентября комета Нишимура окажется в 127 миллионах километров от Земли, войдет в перигелий (она будет ближе всего к нашей планете — ред.) и тогда будет еще ярче, но, вероятно, ее невозможно будет наблюдать невооруженным глазом. Она будет в созвездии Льва и направляться к созвездию Девы.

Без биноклей и телескопов мы можем попытаться увидеть комету 18 сентября. Тогда она будет максимально приближена к Солнцу и будет самой яркой — ее звездная величина может быть около +3,2.

[info_b]Звёздная величина — это число, описывающее яркость объекта на ночном небе. Чем ниже его значение, тем лучше виден объект. Например, у Солнца звездная величина -26, поэтому оно для нас самое яркое. У Луны -12.[/info_b]

Путешествие кометы по нашему небу продлится до октября. Так что для астрономов-любителей поиск кометы с Земли ещё доставит удовольствие. Этот космический объект тем более интересен, так как неизвестно, откуда к нам прилетела комета Нишимура и куда она отправится дальше. Кроме того, ученым еще предстоит выяснить, из чего она состоит.