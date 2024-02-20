Астрономы обнаружили самый яркий объект в известной Вселенной

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Опубликовано: 20.02.2024 08:23 , Обновлено: 20.02.2024

Астрономы обнаружили, возможно, самый яркий объект во Вселенной - квазар, в центре которого находится черная дыра, растущая так быстро, что поглощает эквивалент солнца в день.

Квазар-рекордсмен сияет в 500 триллионов раз ярче нашего Солнца. Черная дыра, питающая этот далекий квазар, более чем в 17 миллиардов раз больше нашего солнца, сообщила в понедельник, 19 февраля, австралийская команда в журнале Nature Astronomy.

[inf]По современным представлениям, квазары представляют собой активные ядра галактик на начальном этапе развития, в которых сверхмассивная чёрная дыра поглощает окружающее вещество, формируя аккреционный диск.

Вот пример, как может выглядеть квазар, по мнению учёных ESA:

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На полученных изображениях квазар напоминает простую точку. Однако ученые считают его одним из самых опасных мест во вселенной. “Этот квазар - самое жестокое место, которое мы знаем во Вселенной”, - написал ведущий автор Кристиан Вольф из Австралийского национального университета. Вращающаяся вокруг черной дыры материя подобна космическому урагану, уничтожающему все на своем пути.

На самом деле, Европейская южная обсерватория обнаружила объект J0529-4351 во время обзора неба в далёком 1980 году, но тогда учёные посчитали, что это звезда. Он не был идентифицирован как квазар — чрезвычайно активное и светящееся ядро галактики - до 2023 года. Именно тогда наблюдения с помощью телескопов в Австралии и чилийской пустыне Атакама подтвердили это.

“Самое интересное в этом квазаре то, что он прятался у всех на виду и ранее был ошибочно классифицирован как звезда”, - написал Приямвада Натараджан из Йельского университета, который не принимал участия в исследовании, [link href=“https://time.com/6696561/brightest-object-universe-quasar-black-hole/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] The Times.

Более поздние наблюдения и компьютерное моделирование определили, что квазар поглощает эквивалент 370 солнц в год — примерно по одному в день. Дальнейший анализ показал, что масса черной дыры, по словам команды исследователей, в 17-19 миллиардов раз превышает массу нашего Солнца.