Астрономы NASA обнаружили «звезду-зомби», способную «разорвать людей на части»

Опубликовано: 28.04.2025 11:47 , Обновлено: 28.04.2025

Астрономы NASA обнаружили чрезвычайно мощную "звезду-зомби", появившуюся неизвестно откуда и летящую через Млечный Путь со скоростью более 177 тыс. километров в час. Звездное пушечное ядро обладает мощнейшим магнитным полем, способным превратиться в настоящий "луч смерти" и разорвать людей, оказавшихся поблизости, на атомы. Учёные объяснили, насколько реален такой печальный для человечества сценарий развития событий.

“Звездой-зомби” в NASA окрестили космический объект, получивший название SGR 0501+4516. По своей структуре он представляет собой магнетар -нейтронную звезду с очень мощным магнитным полем. Нейтронные звезды по сути являются остатков умерших звезд, которые сколлапсировали до размеров небольших планет, сохранив при этом массу, равную массе звёзд, подобных Солнцу. Это делает нейтронные звезды самыми плотными из известных космических объектов, за гипотетическими сингулярностями черных дыр.

Невероятно компактный объект SGR 0501+4516 является одним из 30 известных магнетаров в Млечном Пути. Впервые он был обнаружен в 2008 году, когда он находился примерно в 15 тыс. световых годах от Земли. Но в новом исследовании, опубликованном 15 апреля в журнале Astronomy & Astrophysics исследователи проанализировали данные последующих наблюдений за SGR 0501+4516 с космического телескопа “Хаббл” и космического аппарата Gaia Европейского космического агентства. В результате астрономы пришли к выводу, что магнетар движется через нашу галактику гораздо быстрее, чем ожидалось.

[info_b]Магнетары являются самыми мощными, с точки зрения магнитного излучения, объектами во Вселенной, и SGR 0501+4516 не является исключением. Эксперты считают, что магнитное поле данного космического объекта примерно в 100 триллионов раз мощнее защитного поля Земли.[/info_b]

Авторы нового исследования рассчитали, что если SGR 0501+4516 пролетит мимо Земли на расстоянии, равном половине расстояния Луны, его интенсивное магнитное поле выведет из строя все кредитные карты на нашей планете.

“Если же человек приблизится на расстояние в 600 миль, магнетар для него превратится в пресловутый научно-фантастический луч смерти, разрывающий каждый атом внутри тела”, - говорится в свежем заявлении представителей NASA.

Впрочем, вероятность того, что данный магнетар приблизится к Солнечной системе на опасно близкое расстояние, учёные считают незначительной.

Что не так с этим “зомби-магнетаром”?

Тем не менее, само по себе открытие SGR 0501+4516 оказалось крайне важным для учёных. Как отметили авторы нового исследования, уже полученные ими данные “бросают вызов тому, что мы знаем о формировании магнетаров”. До сих пор исследователи предполагали, что эти объекты рождаются в результате взрывов умирающих звезд, которые разлетаются на части, прежде чем переплавляются в нейтронные звезды. Именно это, по мнению исследователей, произошло с SGR 0501+4516, который изначально был замечен вблизи остатка сверхновой HB9. Однако новое исследование показало, что магнетар движется слишком быстро и в неправильном направлении, чтобы возникнуть на этом конкретном месте космического преступления.

Как пояснили в NASA, проследив за траекторией магнетара на протяжении тысяч лет в прошлое, они не обнаружили никаких иных остатков сверхновой или массивных звездных скоплений, с которыми можно было бы связать данный объект. Именно поэтому исследователи до сих пор не могут сказать с уверенностью, как именно образовался SGR 0501+4516.

По одной из теорий, которую учёные считают наиболее вероятной, он образовался в результате прямого коллапса белого карлика — оставшегося ядра звезды после того, как она исчерпала свое топливо, — а не в результате звездного взрыва.

“Обычно сценарий [сверхновой] приводит к зажиганию ядерных реакций, и белый карлик взрывается, не оставляя ничего. Но была выдвинута теория, что при определенных условиях белый карлик может вместо этого коллапсировать в нейтронную звезду. Мы думаем, что именно так мог родиться этот магнетар”, - рассказал один из авторов исследования Эндрю Леван, астроном из Университета Радбауда в Нидерландах и Университета Уорика в Англии.

Этот процесс также намекает на таинственное происхождение некоторых быстрых радиовсплесков — чрезвычайно коротких и интенсивных вспышек радиоволнового излучения, — обнаруженных в далеких галактиках. Они слишком древние, чтобы принадлежать взрывающимся звезды, пояснили исследователи. Однако для точного ответа, заявили учёные, необходимо получить больше данных.

Скорость рождения магнетаров и сценарии их формирования авторы исследования назвали “одними из самых актуальных вопросов в астрофизике высоких энергий”.