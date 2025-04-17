Астрофизик из Кембриджа опубликовал "самые убедительные доказательства" жизни за пределами Солнечной системы

Опубликовано: 17.04.2025 09:01 , Обновлено: 17.04.2025

Команда астрофизиков, работающих с космическим телескопом "Джеймс Уэбб", заявила об открытии, которое может стать настоящей сенсацией. По словам учёных, они получили "самые убедительные на сегодняшний день" доказательства возможного существования жизни за пределами Солнечной системы.

Астрономы заявили, что самые веские доказательства того, что за пределами нашей Солнечной системы может процветать внеземная жизнь, получены при изучении планеты-гиганта K2-18b, которая находится от нас в 124 световых годах. Наблюдая за этой планетой K2-18b с помощью космического телескопа “Джеймс Уэбб”, исследователи обнаружили следы двух химических соединений, которые на Земле могут возникать только как результат деятельности живых организмов.

Два газа — диметилсульфид (ДМС) и диметилдисульфид (ДМДС) - на Земле вырабатываются в первую очередь микробными формами жизни, например морским фитопланктоном и некоторыми водорослями. Следы именно этих газов смогли обнаружить учёные благодаря аппаратуре “Джеймса Уэбба”, передало агентство Reuters.

Это говорит о том, что далёкая планета-гигант может кишеть микробной жизнью, заявили исследователи. Однако они подчеркнули, что пока речь не идёт об открытии реальных живых организмов, а скорее о возможной биосигнатуре — индикаторе биологического процесса, поэтому призвали относиться к полученным результатам с осторожностью. Сами же учёные заявили, что продолжат вести наблюдения.

Исследования показали, что и ДМС, и ДМДС присутствовали в атмосфере планеты с уровнем достоверности 99,7%. Это означает, что всё ещё есть 0,3% вероятности того, что наблюдение является статистической случайностью.

Тем не менее, астрофизик Никку Мадхусудхан из Института астрономии Кембриджского университета, ведущий автор исследования, которое на днях было опубликовано в научном журнале Astrophysical Journal Letters, заявил, что это “первые намеки на возможно обитаемый инопланетный мир”. По словам учёного, зафиксированные аппаратурой концентрации этих газов “в тысячи раз превышают их концентрацию в атмосфере Земли”, поэтому их невозможно объяснить иначе как биологической активностью, исходя из общепринятых научных знаний.

“Это самое убедительное на сегодняшний день доказательство биологической активности за пределами Солнечной системы”, — заявил Мадхусудхан.

“Это переломный момент в поиске жизни за пределами Солнечной системы, когда мы продемонстрировали, что с помощью современных средств можно обнаружить биосигнатуры на потенциально обитаемых планетах. Мы вступили в эру наблюдательной астробиологии”, — пояснил Мадхусудхан.

Сама планета K2-18 b, подарившая учёным надежду на то, что человечество не одиноко в огромной Вселенной, примерно в 8,6 раза массивнее Земли и имеет диаметр примерно в 2,6 раза больше нашей планеты. Она вращается в так называемой “обитаемой зоне” (то есть на расстоянии, где жидкая вода, ключевой ингредиент для жизни, может существовать на поверхности планеты) вокруг своего “солнца” — красного карлика, меньшего по размерам и менее яркого, чем наше Солнце. Расположен центр этой системы примерно в 124 световых годах от Земли в созвездии Льва. Более того, учёные идентифицировали ещё одну планета, вращающуюся вокруг этой звезды, которую ещё предстоит исследовать.

Всего же с 1990-х годов за пределами Солнечной системы было обнаружено около 5800 экзопланет. Ученые даже выдвинули гипотезу о существовании экзопланет, называемых гицеанскими мирами - покрытых жидким водным океаном, пригодным для обитания микроорганизмов, и с атмосферой, богатой водородом. Именно к такому типу планет, по мнению авторов нынешнего исследования, и относится планета K2-18 b.

Мадхусудхан пояснил, что если предположения учёных подтвердятся, это будет означать, что на далёкой планете существуют огромные океаны с микробной жизни, возможно, подобной той, что можно увидеть в океанах Земли. При этом исследователи предполагают, что их океаны теплее земных. А вот говорить о возможном существовании многоклеточных организмах или даже разумной жизни учёные пока не берутся.

Авторы исследования планируют повторить свои наблюдения ещё два-три раза, чтобы убедиться, что наблюдаемый ими сигнал надёжен и свести на нет вероятность статистической случайности. Кроме того, учёные планируют провести ещё ряд теоретических и экспериментальных исследований, чтобы убедиться в том, что не существует иного абиотического механизма (то есть не связанного с биологическими процессами) для производства ДМС и ДМДС в планетарной атмосфере, подобной той, что существует у K2-18 b.

Таким образом, полученные результаты, по словам Мадхусудхана, представляют собой “большое “если"" относительно того, связаны ли полученные наблюдения с инопланетной жизнью, и “никто не заинтересован преждевременно заявлять, что мы обнаружили внеземную жизнь”.