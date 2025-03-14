Американский астронавт показал звездный след из иллюминатора космического корабля Crew Dragon 9

🎥 Видео

Опубликовано: 14.03.2025 09:27 , Обновлено: 14.03.2025

Американский астронавт Дон Петтит, который в настоящее время находится на Международной космической станции в составе долговременной экспедиции МКС-72, поделился в своих соцсетях завораживающим видео звёздного следа, снятого12 марта 2025 года из иллюминатора космического корабля Crew Dragon 9, пристыкованного к МКС.

Необычного эффекта звёздного пути, когда свет от звезды сливается в одну линию, удалось достичь благодаря длительной выдержке на камере. Яркие бело-голубы вспышки на видео - это, судя по всему, молнии в атмосфере Земли, а тонкая белая линия в нижнем правом углу, которая сложно “идёт против течения” основного звёздного трека - это блик от солнечных панелей на МКС.

В комментариях под видео в Х зрители отметили схожесть зрелища с кадрами популярных научно-фантастических фильмов, таких как голливудский “Интерстеллар”, и не преминули оставить десятки восторженных комментариев, не без тени зависти к астронавтам, которые могут наблюдать такие “феноменальные” пейзажи постоянно.