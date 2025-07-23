Американские учёные научились получать золото из ртути. Но есть радиоактивный нюанс
Американская компания Marathon Fusion объявила начало "нового Золотого века". Владельцы стартапа, впервые заявившие о себе в 2023 году, утверждают, что смогли решить проблему, над которой ломали голову средневековые алхимики и нашли способ, как превратить ртуть в золото. В отличие от предыдущих попыток получить золото из менее благородных металлов, их способ, как утверждают сами авторы, обладает высокой масштабируемостью, практичностью и главное - большей экономической привлекательностью.
Для того, чтобы получать золото из ртути, американские исследователи предложили прибегнуть к уже достаточно хорошо изученному методу термоядерного синтеза.
Несколько лет назад группа российских учёных уже заявляла о разработке метода получения изотопов золота для ядерной медицины при облучении ртути на ускорителе электронов. Тогда ученым удалось выделить изотопы золота из ртути с использованием новых специально разработанных сорбентов. Эти вещества связывали и прочно удерживали изотопы золота, но не ртути.
Однако, если российский метод предлагалось использовать для удешевления медицинских изотопов золота, которые используются в доклинических исследованиях, то теперь речь идёт о более амбициозной цели.
Согласно расчётамкомпании Marathon Fusion, новая технология может давать до 5 тонн золота в год с каждого гигаватта мощности - без ущерба для топливной самообеспеченности и самому процессу выработки электроэнергии. Таким образом, доход термоядерной электростанции предполагается удвоить как минимум.
“В процессе синтеза дейтерия и трития высокоэнергетические нейтроны запускают реакции «умножения», замыкая топливный цикл и производя тритий, необходимый для поддержания работы реактора. Используя эти нейтроны для запуска реакции умножения ртути-198, наш подход позволяет получать ртуть-197, которая затем распадается за несколько дней до единственного стабильного изотопа золота”, - пояснили суть предлагаемого метода исследователи.
Впрочем, есть у данного метода небольшой нюанс: полученное в термоядерном реакторе золото будет частично радиоактивным. Для того, чтобы его можно было в дальнейшем использовать, его придётся хранить не менее 14–18 лет.
В российской золотодобывающей компании “Павлик” уже подсчитали, что если американский стартап покажет заявленную эффективность, этот способ “алхимического” производства золота покроет порядка 55% от всей текущей мировой добычи, сообщило РИА “Новости”.
[info_b]Специалисты исходили из следующих расчётов:
- Для производства 5 тонн золота, как заявили авторы стартапа, требуется 1 ГВт мощности АЭС.
- Вся мировая мощность АЭС равна 400 ГВт (для удобства расчётов её решили оставить неизменной).
- На данный момент все существующее мировое предложение золота составляет 210 тысяч тонн (порядка половины - в ювелирных украшениях, 20% - в инвестициях (слитки, монеты), 17% - в центробанках, 12% - в промышленности (электроника, медицина).[/info_b]
“В фантастическом сценарии (все АЭС мира смогут майнить золото) ежегодное производство золота посредством АЭС составит… 2 тысячи тонн, или 55% от текущих объемов добычи золота”, - поделились своими подсчётами российские золотодобытчики.
При умеренном сценарии - если на эти “алхимичесеи” процессы будут пущены лишь 30% мощностей АЭС - ежегодно мировые АЭС будут производить до 0,6 тысячи тонн, или 17% от текущих объемов добычи золота. Максимальную стоимость всего производимого золота на АЭС в российской компании оценили в 154 млрд долларов, а для самих АЭС, по словам экспертов, новое открытие сулит значительное улучшение экономики.
Ранее Telegraf.news рассказал, что в мае этого года учёным, которые работают с Большим адронным коллайдером (БАК) в ЦЕРНе, также удалось добиться заветной цели средневековых алхимиков — превратить свинец в золото. Правда, есть маленький, а точнее микроскопический нюанс — научная “магия” длилась буквально доли секунды. Тем не менее, это первый в истории успешный и научно подтверждённый эксперимент по превращению свинца в драгоценный металл. Причём авторы исследования называют полученные результаты прорывом не только символическим, но и крайне важным для ядерной физики.