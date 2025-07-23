Американские учёные научились получать золото из ртути. Но есть радиоактивный нюанс

Опубликовано: 23.07.2025 21:21 , Обновлено: 23.07.2025

Американская компания Marathon Fusion объявила начало "нового Золотого века". Владельцы стартапа, впервые заявившие о себе в 2023 году, утверждают, что смогли решить проблему, над которой ломали голову средневековые алхимики и нашли способ, как превратить ртуть в золото. В отличие от предыдущих попыток получить золото из менее благородных металлов, их способ, как утверждают сами авторы, обладает высокой масштабируемостью, практичностью и главное - большей экономической привлекательностью.

Для того, чтобы получать золото из ртути, американские исследователи предложили прибегнуть к уже достаточно хорошо изученному методу термоядерного синтеза.

Несколько лет назад группа российских учёных уже заявляла о разработке метода получения изотопов золота для ядерной медицины при облучении ртути на ускорителе электронов. Тогда ученым удалось выделить изотопы золота из ртути с использованием новых специально разработанных сорбентов. Эти вещества связывали и прочно удерживали изотопы золота, но не ртути.

Однако, если российский метод предлагалось использовать для удешевления медицинских изотопов золота, которые используются в доклинических исследованиях, то теперь речь идёт о более амбициозной цели.

Согласно расчётамкомпании Marathon Fusion, новая технология может давать до 5 тонн золота в год с каждого гигаватта мощности - без ущерба для топливной самообеспеченности и самому процессу выработки электроэнергии. Таким образом, доход термоядерной электростанции предполагается удвоить как минимум.

“В процессе синтеза дейтерия и трития высокоэнергетические нейтроны запускают реакции «умножения», замыкая топливный цикл и производя тритий, необходимый для поддержания работы реактора. Используя эти нейтроны для запуска реакции умножения ртути-198, наш подход позволяет получать ртуть-197, которая затем распадается за несколько дней до единственного стабильного изотопа золота”, - пояснили суть предлагаемого метода исследователи.

Впрочем, есть у данного метода небольшой нюанс: полученное в термоядерном реакторе золото будет частично радиоактивным. Для того, чтобы его можно было в дальнейшем использовать, его придётся хранить не менее 14–18 лет.

В российской золотодобывающей компании “Павлик” уже подсчитали, что если американский стартап покажет заявленную эффективность, этот способ “алхимического” производства золота покроет порядка 55% от всей текущей мировой добычи, сообщило РИА “Новости”.

[info_b]Специалисты исходили из следующих расчётов:

Для производства 5 тонн золота, как заявили авторы стартапа, требуется 1 ГВт мощности АЭС.

Вся мировая мощность АЭС равна 400 ГВт (для удобства расчётов её решили оставить неизменной).

На данный момент все существующее мировое предложение золота составляет 210 тысяч тонн (порядка половины - в ювелирных украшениях, 20% - в инвестициях (слитки, монеты), 17% - в центробанках, 12% - в промышленности (электроника, медицина).[/info_b]

“В фантастическом сценарии (все АЭС мира смогут майнить золото) ежегодное производство золота посредством АЭС составит… 2 тысячи тонн, или 55% от текущих объемов добычи золота”, - поделились своими подсчётами российские золотодобытчики.

При умеренном сценарии - если на эти “алхимичесеи” процессы будут пущены лишь 30% мощностей АЭС - ежегодно мировые АЭС будут производить до 0,6 тысячи тонн, или 17% от текущих объемов добычи золота. Максимальную стоимость всего производимого золота на АЭС в российской компании оценили в 154 млрд долларов, а для самих АЭС, по словам экспертов, новое открытие сулит значительное улучшение экономики.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в мае этого года учёным, которые работают с Большим адронным коллайдером (БАК) в ЦЕРНе, также удалось добиться заветной цели средневековых алхимиков — превратить свинец в золото. Правда, есть маленький, а точнее микроскопический нюанс — научная “магия” длилась буквально доли секунды. Тем не менее, это первый в истории успешный и научно подтверждённый эксперимент по превращению свинца в драгоценный металл. Причём авторы исследования называют полученные результаты прорывом не только символическим, но и крайне важным для ядерной физики.

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