3I/ATLAS распался на части? Астрономы представили противоречивые данные

Опубликовано: 13.11.2025 17:22 , Обновлено: 13.11.2025

Гарвардский профессор Ави Лёб заявляет о целостности объекта, в то время как другие учёные наблюдают его распад. Научное сообщество разделилось во мнениях о судьбе межзвёздного объекта 3I/ATLAS. Одни данные свидетельствуют о его сохранении, другие — о фрагментации, что подогревает споры о природе объекта: является ли он обычной кометой или инопланетным кораблем.

Как сообщил гарвардский профессор-астрофизик Ави Лёб, новые снимки, полученные 11 ноября, показали, что объект не раскололся, приблизившись к Солнцу, и обладает сложной структурой струй. Это, по его мнению, добавляет аргументов в пользу возможного искусственного происхождения объекта.

По его словам, астрономы Дэвид Джуитт и Джейн Лу получили новые изображения 3I/ATLAS с помощью 2,56-метрового Северного оптического телескопа на Ла-Пальме. Лёб предположил, что эти фото доказывают: через две недели после перигелия объект остаётся единым телом без признаков фрагментации.

Сам профессор Лёб провёл расчёты, чтобы проверить, может ли естественный процесс объяснить масштабы наблюдаемых хвостов. Для создания таких струй требуется колоссальное количество энергии для сублимации (испарения) льда. Оказалось, что для сублимации необходимого количества углекислого газа (CO₂) объект должен был иметь поглощающую площадь, эквивалентную сфере диаметром 23 км. Однако данные «Хаббла» указывают на максимальный диаметр 3I/ATLAS всего в 5,6 км.

Собственно, такое несовпадение — ключевая аномалия, которая беспокоит ученого. Естественные кометные ядра обычно имеют лишь небольшие участки льда на поверхности, что делает наблюдаемую энергетику струй практически необъяснимой.

«Знание — это осознание, что улица с односторонним движением; мудрость — это всё равно смотреть в обе стороны», — процитировал Альберта Эйнштейна Ави Лёб, призвав всех к большей открытости новым идеям.

Одно из возможных объяснений, которое гарвардский профессор рассматривает, заключается в том, что мы наблюдаем работу технологических устройств — двигателей. Струи, направленные в сторону Солнца, могли бы быть следствием их работы, ускоряющей объект прочь от нашего светила.

Или все же распалась на три части

Однако всего через несколько часов после публикации Лёба знаменитый астроном Джанлука Маси, основатель проекта «Виртуальный телескоп», объявил, что 3I/ATLAS всё-таки является кометой, которая распалась на три части.

«Мы повторно сфотографировали комету 3I/ATLAS после того, как её ядро раскололось, выявив две основные “части”. Обращённая к Солнцу структура, о которой мы сообщали 11 ноября, теперь стала более чёткой и, по-видимому, представляет собой ещё один фрагмент или облако. Мы чётко видим два основных фрагмента, а также третью часть, направленную к Солнцу», — говорится в заявлении обсерватории.