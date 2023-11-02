28 стран подписали "Декларацию Блетчли" о "катастрофическом вреде" ИИ. Что это значит? Нейросети запретят?

Опубликовано: 02.11.2023 06:45 , Обновлено: 02.11.2023

28 стран, включая США, Великобританию и Китай, подписали «Декларацию Блетчли», в которой признали «потенциал серьезного и даже катастрофического вреда», который могут причинять передовые модели ИИ.

Страны договорились, что такие риски «лучше всего устранять посредством международного сотрудничества». 28 стран согласились работать вместе, чтобы обеспечить использование искусственного интеллекта «человекоориентированным, заслуживающим доверия и подотчетным» способом.

Как сообщило издание Financial Times, это первое глобальное обязательство такого рода, касающееся нецросетей.

В число подписантов документа об искусственном интеллекте вошли правительства европейских стран, Сингапура, Индии и стран Персидского залива.

В саммите, который прошел в Блетчли-парке, где во время Второй мировой войны располагался штаб британской электронной разведки, приняли участие ещё и около ста человек, в том числе: политики, руководители технологических компаний, ученые, эксперты и представители гражданского общества.

Среди участников, помимо премьер-министра Великобритании Риши Сунака, оказались вице-президент США Камала Харрис, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, вице-министр технологий Китая У Чжаохуэй, глава Google DeepMind Демис Хассабис, глава OpenAI Сэм Альтман, владелец платформы X Илон Маск, а также учёные, которых называют «отцами искусственного интеллекта», такик как Стюарт Рассел и Джеффри Хинтон.

Мишель Донелан, государственный секретарь Великобритании по науке, инновациям и технологиям, заявила, что саммит стал «историческим моментом не только для Великобритании, но и для всего мира», добавив, что присутствие Китая было «монументальным».

Зачем собрался AI Safety Summit 2023

Цель саммита — начать глобальную дискуссию о будущем регулировании искусственного интеллекта, которая может привести к созданию глобального консультативного совета по регулированию искусственного интеллекта по образцу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC).

Стороны не призывали к остановке исследований или запрету ИИ. Там лишь заявили, что в настоящее время не существует глобального регулирования, ориентированного на безопасность нейросетей. Хотя некоторые правительства начали разрабатывать свои собственные правила, например, Европейский Союз разработал первый набор правил, регулирующих использование ИИ на своей территории.