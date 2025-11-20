📷 Фото

Опубликовано: 20.11.2025 16:50 , Обновлено: 20.11.2025

В среду американское космическое агенство NASA опубликовало новые снимки межзвёздного объекта, всего лишь третьего из когда-либо зарегистрированных посещений нашей солнечной системы. На них 3I/ATLAS изображен в виде яркой точки света, окруженной размытым ореолом из газа и пыли. NASA также провело пресс-конференцию, в ходе которой заявило, что это всё-таки комета.

Однако известный гарвардский астрофизик Лёб признался, что аргументы его не убедили. “За час до этого один репортёр спросил меня, чего я ожидаю от пресс-конференции. Я ответил: «Не жду больших новостей. NASA повторит официальную мантру о том, что 3I/ATLAS — это естественная комета, и что они не могли обработать данные до этой недели из-за приостановки работы правительства. Оба этих сообщения скучны. Изображение с HiRISE, вероятно, покажет размытый светящийся шар, похожий на снимок Хаббла. Но я надеюсь быть удивлённым», - рассказал учёный.









По его словам, снимок, сделанный камерой HiRISE на борту аппарата Mars Reconnaissance Orbiter 3 октября и доступный по ссылке, действительно показывает размытый светящийся шар. “Разрешение изображения составляет 30 километров на пиксель при расстоянии до 3I/ATLAS около 30 миллионов километров. Из-за вибрации космического аппарата во время наблюдения свет от 3I/ATLAS растянулся на несколько пикселей”, - рассказал Ави Лёб .

По его мнению, представителям NASA следовало бы сделать акцент на том, что мы не понимаем в 3I/ATLAS, вместо того чтобы настаивать на том, что это знакомая комета, лишь из новой среды происхождения.

“Они заявили, что 3I/ATLAS делает то, что делают кометы, а именно выделяет газ и пыль и подчиняется гравитации. Но космический аппарат, который собрал на своей поверхности пыль и льды CO2, CO и H2O, путешествуя через холодную межзвёздную среду, также мог развить внешний слой пыли, смешанной со льдами, которые сублимируют при освещении солнечным светом. Нам не следует судить о книге по обложке”, - призвала он.

Ави Лёб раскритиковал представителей NASA за то, что на пресс-конференции не было упомянуто о 12 загадках, связанных с 3I/ATLAS, включая аномалию массы, которая в миллион раз больше, чем у Оумуамуа, и в тысячу раз больше, чем у Борисова.

“Если 3I/ATLAS — это естественный ледяной камень, как они предполагают, то мать-природа была добрее к NASA, чем можно было ожидать от случайной доставки камней, как минимум, в 100 000 раз”, - подчеркнул учёный.

Он напомнил, что самые интересные новые данные о 3I/ATLAS были получены в последние недели. После максимального сближения 3I/ATLAS с Солнцем 29 октября новые снимки были сделаны астрономами-любителями. На этих изображениях видны узконаправленные струи, направленные к Солнцу и от него, и достигающие длинны порядка миллиона километров. “Ретроспективно, эти снимки астрономов-любителей гораздо интереснее, чем изображение HiRISE, представленное официальными лицами NASA”, - заявил Ави Лёб.

“В ближайшие недели более крупные наземные телескопы, а также телескопы Хаббл и Уэбб смогут охарактеризовать струи 3I/ATLAS, измерив их состав, скорость и скорость выброса массы. Эти детали без сомнения проинформируют нас о том, образованы ли струи естественными карманами льда, нагреваемыми солнечным светом, или технологическими двигателями. Мы должны узнать ответ к тому времени, когда 3I/ATLAS будет ближе всего к Земле 19 декабря 2025 года — подарок новых межзвёздных знаний к праздникам”, - подчеркнул астрофизик.

[inf]Ави Лёб — руководитель проекта «Галилео», основатель и директор Инициативы по изучению чёрных дыр Гарвардского университета, директор Института теории и вычислений Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и бывший заведующий кафедрой астрономии Гарвардского университета (2011–2020). [/inf]