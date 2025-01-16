«Нашли 1500 бактерий» — Врачи посоветовали не есть в автомобилях. А что делать, если без этого никак?

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Опубликовано: 16.01.2025 12:48 , Обновлено: 16.01.2025

Есть на ходу вредно. Эту прописную истину знают многие с детства. Перекусы за рулем ничем не лучше. И врачи раскрыли ужасающую причину, по которой так никогда не стоит делать. Это не страшилки, а реальность, подкрепленная фактами, которые собрали журналисты Telegraf.news.

Уверяем, то, что мы сейчас скажем, убедит вас потерпеть до возвращения домой, чтобы сесть за чистый стол.

Эксперт по вопросам здравоохранения клиники WINIT Доктор Шиврам Сингх предупредил, что привычка есть «по ходу дела» несанитарна и увеличивает риск пищевого отравления.

«Прием и хранение продуктов питания в автомобиле часто приводит к появлению пятен и крошек, которые становятся средой обитания бактерий и плесени», — предупредил он.

Даже несмотря на бешеный ритм жизни и большую занятость, водителям всегда нужно стараться питаться в контролируемой обстановке. Так можно не только лучше оценить вкус блюд и, как следствие, насытиться, но, главное, обеспечить надлежащие условия хранения остатков еды.

И все же если вам приходится часто есть в автомобиле, эксперты призывают его тщательно убирать. Этой позиции придерживается и доктор Сингх, утверждая, что прием пищи в автомобиле увеличивает риск заболеваний пищевого происхождения.

«Хранение и употребление пищи в автомобиле приводит к увеличению роста бактерий, что влечет за собой множество проблем со здоровьем, — пояснил он. — В салонах автомобилей летом может быть очень жарко, а зимой — очень холодно. Оба этих фактора оказывают негативное влияние на здоровье. Существуют такие бактерии, как сальмонелла и листерия, идеальная температура роста для которых находится в диапазоне 4–60 °С, что типично для обычного закрытого автомобиля».

Где бактерий в авто больше всего?

Исследования показали, что в автомобилях есть несколько зон с высоким содержанием микробов. Доктор Гарет Най, преподаватель медицинских наук из Честерского университета, пояснил:

«Самое высокое содержание было обнаружено в багажнике автомобиля — там нашли около 1500 различных бактерий. Водительское сидение, рычаг переключения передач, приборная панель и рулевое колесо — все это является местом значительного скопления микроорганизмов. Однако это исследование проводилось на машинах, выставленных на продажу. Я предполагаю, что количество микробов будет намного выше в автомобилях, которые используются регулярно».

По словам эксперта, наиболее распространенной бактерией, обитающей в автомобилях, является кишечная палочка. Она прекрасно живет и в человеческом организме.

«Кишечная палочка безвредна, однако в некоторых случаях может привести к пищевому отравлению», — сказал доктор Най.

П словам эксперта, в автомобиле могут скрываться и другие штаммы: Staphylococcus epidermidis и Staphylococcus aureus. Они также являются наиболее распространенными бактериями на большинстве протестированных поверхностей автомобилей.

Что делать, если все же решили есть в машине?

На основании полученных данных эксперты утверждают, что вам следует регулярно и тщательно мыть свой автомобиль, если перекусывать в нем — ежедневная необходимость и даже неизбежность.

Кит Хоуз, директор компании Nationwide Vehicle Contracts, напутствует:

«Соблюдение гигиенических условий в автомобиле имеет решающее значение для предотвращения образования плесени в нем, а также для профилактики заболеваний. Регулярная чистка салона имеет решающее значение, особенно после еды».

Если вам пришлось есть в машине, запомните следующие правила:

Всегда утилизируйте любой мусор после еды в автомобиле;

Используйте портативный пылесос, антимикробные салфетки и нейтрализаторы запахов в спреях, чтобы поддерживать чистоту вождения.

Также ранее Telegraf.news писал, почему лучше не совмещать некоторые продукты. Такое комбо тоже может привести к отравлению.

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