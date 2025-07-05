В Берёзе появилась живая рыжая и хитрая "достопримечательность": "Наша капибара"

🎥 Видео

Опубликовано: 05.07.2025 13:20 , Обновлено: 12.08.2025

В одном из водоёмов Берёзы Брестской области появилась новая "достопримечательность", которую местные окрестили "капибарой". "Рыжая и хитрая" обитательница водоёма, судя по кадрам видео, ведёт себя по-хозяйски и повышенное внимание людей к своей персоне дикого зверя, судя по всему, ничуть не смущает.

На кадрах, выложенных в TikTok, видно, как водное животное спокойно подходит к толпе отдыхающих людей и без видимой опаски берёт у них из рук угощение, которое съедает тут же, отплыв от берега на некоторое расстояние.

У пользователей видеоплатформы возник вопрос - какое именно животное запечатлено на видео. Многие усмотрели в обитателе водоёма я золотистого окраса шёрсткой героиню популярных мемов - южноамериканскую капибару. Некоторые предположили, что эта “иностранка” могла случайно оказаться в белорусском водоёме, сбежав от хозяина.

“Я подумал, что капибара у кого-то сбежала. Плывет так вальяжно.Жирок нагуляла, к зиме подготовилась норм”, - прокомментировал один из них.

Однако другие зрители усомнились в таком сценарии и начали выдвигать более правдоподобные с точки зрения географии и биологии версии. Кто-то решил, что речь идёт о бобрах, коих в белорусских водоёмах, действительно, немало и в последнее время они подбираются всё ближе к городским территориям. Кто-то усмотрел в пловчихе выдру, а кто-то и вовсе - рыжего кота.

Впрочем, очень быстро внимательные зрители распознали истинного героя - нутрию , которую кто-то из комментаторов назвал “родственником капибары”, а кто-то отметил, что обитательницу берёзовского водоёма так и величают - “наша капибара”.

[info_b]Капибара и нутрия, действительно, родственники, хоть и не очень близкие. Капибары - это водосвинки, самый крупный грызун в мире, а нутрии, хоть и ведёт похожий полуводный образ жизни, относится к другому семейству - щетинистых крыс (Echimyidae). Кстати, оба грызуна - родом из Южной Америки, но естественный ареал обитания нутрии гораздо обширнее - она хорошо акклиматизирована в других регионах, включая Северную Америку и Европу.

Основные различия:

Размер : Вес капибары может достигать 60 кг, размеры нутрии гораздо скромнее - до 10 кг.

: Вес капибары может достигать 60 кг, размеры нутрии гораздо скромнее - до 10 кг. Внешние отличия : У капибары более массивное тело и короткая морда, а у нутрии — длинный хвост и выдающиеся оранжевые зубы.

: У капибары более массивное тело и короткая морда, а у нутрии — длинный хвост и выдающиеся оранжевые зубы. Образ жизни : Капибары предпочитают группироваться, а нутрии чаще живут поодиночке или парами.[/info_b]

Многие зрители обратили внимание на очень светлый окрас нутрии (кто-то даже назвал её “альбиносом”), а также отметили необычное поведение дикого зверя.

“Бесстрашная какая-то, обычно они очень пугливые и недоверчивые”, - отметил один из комментаторов.