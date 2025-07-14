Видео храброго кота под Минском набрало тысячи просмотров в TikTok: "Наш был бы в ужасе"

🎥 Видео

Опубликовано: 14.07.2025 10:21 , Обновлено: 12.08.2025

Белорусская пользовательница TikTok поделилась видео, снятым в Минской области под Логойском. На нем был запечатлен очень боевой и храбрый "пупсик", который не давал женщине пройти.

“Из леса пришла, такой пупсик храбрый!!!” - написала девушка, снявшая видео.

На самом деле, в ролике можно видеть детёныша ласки, хотя зрители принялись предполагать, что это хорек или даже тушканчик.

Впрочем, большинство подписчиков соцсети умилило поведение такого храброго маленького зверька. Кто-то даже предложил взять его домой.

“Да, конечно мы об этом подумали тоже, но наш кот был бы в ужасе?”, - ответила автор видео.

Кто-то спросил, почему маленькая ласка такая агрессивная. Оказалось все просто. Зверёк и не думал сам нападать на людей, однако муж автора ролика не давал тому сбежать, пока жена бегала за смартфоном. В итоге ласка приняла поведение людей за агрессию и по принципу “лучшая защита - это нападение” принялась себя защищать.

Кстати, в Беларуси ласки живут по всей территории и являются обычным видом диких животных.

Жители сельской местности знают не по наслышке насколько опасным может быть такое соседство. Эти с виду красивые и обаятельные животные запросто могут пробираться в курятник и задушить чуть ли не всех кур. Но все же главным врагом домашних птиц являются хорьки.

Ласки предпочитают жить в лесах, но не в глуши, а на опушках и зарослях. Да ещё и неподалеку от домов людей. Впрочем, основной пищей для этих зверьков являются мелкие млекопитающие, грызуны.