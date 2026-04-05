NASA запустило лазерную связь для «Артемида-2». Все ради красивых снимков с Луны?

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Опубликовано: 05.04.2026 09:36 , Обновлено: 05.04.2026

Инженеры NASA использовали суперскоростной интернет в космосе. Его скорость увеличили в 25 раз. Астронавты миссии «Артемида-2», летящей к Луне, впервые перешли на лазерную систему связи вместо обычных радиоволн.

Они могут присылать из космоса на Землю 4K-видео и любые данные со скоростью до 260 Мбит/с. Для сравнения, радио работало лишь на 10+ Мбит/с.

С помощью новой системы связи астронавты передали более 100 гигабайт данных с корабля Orion.

Тем временем космический аппарат уже преодолел более половины расстояния от Земли до Луны.

Экипаж Orion завершил тестирование ручного управления и обсудил план пролета мимо Луны, завершив таким образом свой третий полный день в космосе.

Астронавт NASA Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен по очереди управляли космическим кораблем, проверяя его характеристики в дальнем космосе.

В течение 41 минуты они тестировали два различных режима работы двигателей, шесть степеней свободы и три степени свободы, чтобы предоставить инженерам больше данных о возможностях управления космическим кораблем. Командир Рид Уайзман и пилот Виктор Гловер планируют повторить демонстрацию в день восьмого полета – в среду, 9 апреля, – чтобы дать командам на Земле как можно больше ракурсов для осмотра космического аппарата.

Экипаж также просмотрел список особенностей поверхности Луны, присланный лунной научной группой NASA. Астронавтам предстоит сфотографировать и проанализировать их во время шестичасового пролета на самом близком расстоянии от Луны в понедельник, 6 апреля. Тогда иллюминаторы кабины «Ориона» будут направлены на поверхность спутника.

В NASA пояснили, зачем нужны астронавты для наблюдения за Луной, если есть роботизированные спутники.

«Человеческие глаза и мозг очень чувствительны к едва уловимым изменениям цвета, текстуры и других характеристик поверхности. Прямое наблюдение астронавтами лунной поверхности в сочетании со всеми достижениями ученых в изучении Луны за последние несколько десятилетий может привести к новым открытиям и более тонкому пониманию особенностей лунной поверхности», – уверены в космическом агентстве США.

В NASA пообещали, что максимально возможное количество снимков будет размещено на мультимедийном веб-сайте Artemis II.

Ожидается, что экипаж Orion преодолеет в общей сложности 1 118 600 км от старта до приводнения. Во время максимального сближения космический аппарат приблизится к лунной поверхности на расстояние 6 543 км и достигнет максимального расстояния в 406 770 км от Земли, что примерно на 6 602 км больше, чем расстояние во время миссии «Аполлон-13».