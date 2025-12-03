NASA заинтересовалось чернобыльскими грибами для защиты астронавтов от космической радиации

Опубликовано: 03.12.2025 11:53 , Обновлено: 31.03.2026

Радиотрофные грибы, обнаруженные в разрушенном реакторе Чернобыльской АЭС, привлекли внимание Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в качестве потенциального средства защиты экипажей от космической радиации во время длительных полетов, например, на Марс.

Ключевым свойством этих грибов, содержащих меланин, является способность не просто выживать, но и расти под воздействием ионизирующего излучения — явление, известное как радиотрофия.

Первые образцы были собраны в 1997-1998 годах внутри защитного саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком станции, где было зарегистрировано 47 видов грибов. Последующие исследования показали, что в зонах с высоким радиоактивным фоном преобладают меланизированные виды.

В 2007 году ученые выяснили, что некоторые из этих грибов, такие как Cladosporium sphaerospermum, в присутствии радионуклидов, например цезия-137, росли на 10% быстрее, чем в обычных условиях.

Для проверки их свойств в экстремальных условиях образцы Cladosporium sphaerospermum были доставлены на Международную космическую станцию (МКС) в декабре 2018 года. Эксперимент подтвердил, что в условиях космоса грибная биопленка не только выживала, но и росла примерно на 21% быстрее, одновременно блокируя часть космического излучения.

Космическая радиация остается одной из главных угроз для здоровья астронавтов в длительных миссиях. Эти грибы демонстрируют уникальные защитные свойства.

Ученые продолжают изучать, связан ли радиозащитный эффект исключительно с меланином или же в процесс вовлечены другие биологические механизмы. Тем не менее, предварительные выводы указывают на то, что подобные биологические материалы могут стать относительно дешевым и эффективным компонентом системы защиты будущих лунных или марсианских станций.