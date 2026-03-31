НАСА выпустило «голливудский» трейлер к исторической миссии «Артемида II»

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Опубликовано: 31.03.2026 21:27 , Обновлено: 31.03.2026

Всего за несколько часов до исторического старта НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) представило трейлер миссии «Артемида II». Зрители уже оценили его качество и кинематографичность, назвав достойным лучших голливудских научно-фантастических блокбастеров.

НАСА систематически подогревает интерес к предстоящей миссии к Луне. В этот раз в трейлере особое внимание привлек «кинематографический» монтаж кадров с участием экипажа миссии: командира Рида Уайзмена, пилота Виктора Гловера, а также специалистов Кристины Кох и Джереми Хансена.

Артемида II — это лучшее из голливудской научной фантастики? Во всяком случае в НАСА надеются, что столько раз отложенная миссия всё-таки станет реальностью. И когда это случится, астронавты, облетевшие спутник Земли, войдут в историю. В общем, пересмотрите сериал “Ради всего человечества”, чтобы понимать всю важность предстоящего полета.

Напомним, что в ночь на 1 апреля весь мир обратит взор к небу. Согласно последним данным, 120-минутное стартовое окно для первой пилотируемой миссии на Луну за более чем полвека откроется ровно 01:24 по Минску.

Ракета SLS (Space Launch System — сверхтяжелая ракета-носитель) с аппаратом «Орион» на борту стартует со стартового комплекса 39B в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

Вероятность благоприятных погодных условий, по словам метеорологов, составила 80%. А тем временем инженеры завершают финальные приготовления.

Кстати, ещё одним любопытным фактом, на который обращают внимание эксперты, станет возможный рекорд: есть все признаки того, что экипаж «Артемиды II» побьет достижение «Аполлона-13», пролетев на расстоянии 400 171 км от Земли.

10 дней до приводнения

Вся миссия продлится 10 дней и носит, прежде всего, испытательный характер. По утверждению специалистов НАСА, она станет очередным этапом подготовки к повторной высадке человека на Луну.

После запуска система SLS и модуль Orion будут выведены на низкую околоземную орбиту, где протестируют системы и развернут солнечные панели.

Если все пойдет по плану, двигатели верхней ступени включатся, выводя корабль на высокую эллиптическую орбиту. На шестой день экипажу предстоит самый драматичный момент: пролет на высоте 7400 км над лунной поверхностью. Причем, как уточнил источник в космическом агентстве, примерно 30-50 минут астронавты проведут на обратной стороне Луны, где НАСА полностью потеряет связь с экипажем.

Гравитация спутника Земли будет использована для разворота «Ориона» к Земле. Приводнение в Тихом океане запланировано на 10 апреля.