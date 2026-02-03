NASA возвращает человечество на Луну. В феврале впервые за 50 лет к ней отправятся астронавты

🎥 Видео

Опубликовано: 03.02.2026 08:28 , Обновлено: 03.02.2026

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) проводит финальные предстартовые испытания ракеты-носителя SLS (Space Launch System), которая должна вернуть человека на Луну после более чем 50-летнего перерыва.

В рамках миссии «Артемида-2» (Artemis II) эта ракета с космическим кораблём «Орион» (Orion) и экипажем из четырёх астронавтов должна отправиться в облёт Луны. Старт миссии, первоначально запланированный на 6 февраля, был отложен до 9 февраля из-за неблагоприятных погодных условий.

Этот полёт станет первым пилотируемым испытанием всей связки SLS/«Орион» в реальных условиях глубокого космоса. Его успех — ключевое условие для реализации следующего этапа программы, миссии «Артемида-3» (Artemis III), в ходе которой планируется высадка астронавтов на лунную поверхность.

Экипаж «Артемиды-2» будет состоять из американцев Рида Уайзмена, Виктора Гловера и Кристины Кох, а также канадца Джереми Хансена. Десятидневная миссия преследует цель — всесторонне проверить системы жизнеобеспечения, связи и безопасности корабля перед более сложными задачами.

Астронавты должны облететь Луну, чего человечество не делало со времён последней миссии программы «Аполлон» — «Аполлон-17» (Apollo 17) в 1972 году. Непосредственно посадка на Луну в рамках программы «Артемида» в настоящее время ожидается не ранее 2027 года.

Сейчас проходит критически важный этап — генеральная репетиция с заправкой, или WDR (Wet Dress Rehearsal). В ходе этой процедуры выполняются:

полная заправка ракеты топливом и окислителем;

отработка обратного отсчёта вплоть до последних секунд перед условным запуском;

комплексная проверка готовности всех систем к полёту.

В рамках испытаний диспетчеры также смоделируют приостановку и последующее возобновление обратного отсчёта, а также процедуру дозаправки. Это необходимо для отработки действий на случай возможной отмены старта в реальных условиях.

Главная цель WDR — достичь полной слаженности в работе команд управления, убедиться в готовности ракеты-носителя SLS, корабля «Орион» и наземной инфраструктуры к историческому запуску.

Кстати, любители космоса могут круглосуточно наблюдать за ракетой SLS в прямом эфире. NASA также обещает публиковать обновления в режиме реального времени в своём блоге во время дозаправки.

https://www.youtube.com/watch?v=xCrPD7tfcr0