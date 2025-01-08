"Надо на 1-е этажи подъездов" - В минском магазине появился робот-уборщик. В TikTok забеспокоились

🎥 Видео

Опубликовано: 08.01.2025 19:33 , Обновлено: 25.04.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали робота-уборщика в магазине. Пока автор видео делилась эмоциями о таком помощнике, в комментариях пользователи забеспокоились, что он может заменить собой соответствующих сотрудников.

“Время идет! Посмотрите, какой хорошенький … Мы в будущем”, - подписала ролик его автор. На нем заметно, как робот катается по магазину, моргая своими “глазами” на дисплее.

В каком именно магазине появился такой помощник, не известно.

“Надо и на 1-е этажи подъездов. Остальные пусть жильцы сами убирают”, - предложила одна комментаторша.

“Супервещь, не нужна уже уборщица в магазинах”, - считает другая. Ей ответили, что “людей лишат работы”.

Кто-то рассказал, что такой робот уже убирает в магазине торговой сети Green. Еще один пользователь TikTok написал, что робот с видео появился в столичном супермаркете “Гиппо” на Одинцова, 65.

“Работы теперь не будет людям”, - поделилась видением комментаторша.