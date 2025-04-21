🎥 Видео

Опубликовано: 21.04.2025 10:39 , Обновлено: 21.04.2025

Реконструированный подвесной пешеходный мост через Неман в городе Мосты Гродненской области, открытия которого ждали местные жители и туристы, уже стал героем многих видео в TikTok и предметом бурных обсуждений. Причина: разрекламированный «стеклянный пол», на деле оказавшийся парой небольших прозрачных вставок, вызвал у многих скорее разочарование, чем восторг. А саму дату открытия, кстати, перенесли.

Видео, опубликованное в Сети, показало обновлённый мост, официально не открытый, но уже, судя по всему, со свободным доступом — с новым покрытием, ограждениями и теми самыми «стеклянными» участками.

Правда, вместо захватывающего вида на Неман прямо под ногами, как можно было ожидать, вставки весьма небольшие и расположены так, что сквозь них видны и металлические конструкции самого моста.

И главное — таких прозрачных секций на довольно длинном мосту всего несколько штук, а не сплошной «стеклянный» проход.

Напомним, реконструкция моста завершилась, и его изначально планировали открыть ещё через неделю, 28 апреля. Однако, как сообщили ранее, открытие перенесли на 2 мая — из-за того, что 29 апреля отмечается Радуница.

Тем временем, пользователи сети, увидевшие видео с реальным видом моста, не скрывали своего лёгкого разочарования в комментариях:

«Два стекла — это стеклянный мост?» — саркастически вопрошали одни.

«Смотреть под стеклом на конструкции моста — разве это интересно?» — удивлялись другие.

«Надеялся на большее», «И всего-то такая вставочка?», «Нотка разочарования есть», — признавались многие.

Сама автор видео, впрочем, попыталась найти плюс: «А я рада, что мало. Не смогла б ходить».

Почему же «стеклянный» пол оказался таким скромным? Комментариев от мостовских властей по поводу итогового дизайна пока не поступало.

Однако в некоторых других видео со стройки, распространившихся ранее, проскальзывали комментарии строителей о том, что именно такое, минималистичное, остекление было сделано намеренно — «чтобы никакая бабушка не испугалась» ходить по мосту.