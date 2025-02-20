Над Минском заметили два гигантских воздушных шара. Что это было?

🎥 Видео

Опубликовано: 20.02.2025 16:00 , Обновлено: 20.02.2025

Утром 20 февраля минчане могли наблюдать необычное зрелище. Два огромных воздушных шара (аэростата) поднялись в небо гдн-то в южной части столицы.

Как оказалось, цель их полёта — установление национального рекорда по дальности свободного полёта аэростата, сообщило российское агентство Sputnik. Воздухоплаватели запланировали преодолеть расстояние в 150 километров и приземлиться в районе Солигорска ближе к вечеру.

[info_b]Внимание! Присутствует ненормативная лексика.[/info_b]

Как рассказали организаторы, подготовка к запуску началась ещё накануне. Шары привезли на стадион академии авиации в разобранном виде, а утром с помощью аэроустановки и подогретого газа за 15 минут наполнили купола воздухом.

В полёте принимают участие два экипажа, состоящих из пилота и членов команды.

По словам пилота одного из аэростатов, Руслана Швадовича, полет тщательно готовился, особенно учитывались метеоусловия. Он пояснил, что зимой аэростатам летать проще из-за большей разницы температур внутри и снаружи купола (меньше расход газа), а также из-за отсутствия сильной термической активности, которая может сделать аэростат неуправляемым летом.

Планировалось, что шары, двигаясь со скоростью около 20 км/ч, достигнут района Солигорска через 6-7 часов, пролетев около 120-150 км на максимальной высоте 1500 метров.

«Мы летим вместе с потоком, и нас не обдувает ветер — нет ни встречного, ни бокового», — уточнил Швадович.

Фиксировать рекорд будет специальный планшет, отслеживающий перемещение аэростатов.