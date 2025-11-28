Начинающим писателям из Беларуси предложили напечататься в новом издательстве OZ
Популярная сеть книжных магазинов OZ объявила о запуске собственного издательства. Своей главной целью компания объявила поддержку молодых белорусских авторов и вклад в культуру Беларуси. Именно поэтому компания предложила сотрудничество в том числе и начинающим белорусским писателям.
“Мы становимся издательством! С гордостью объявляем о запуске нашего собственного издательства, которое уже принимает рукописи”, - гласит объявление на официальной страничке магазина OZ в Threads.
В компании пояснили, что помимо открытия новых белорусских имён на литературном поприще новое издательство планирует также переиздавать произведения классической литературы, заниматься переводом популярной классики, а также выпускать детские книги.
[inf]Что же до молодых авторов, рукописи новому частному издательству они могут отправлять на электронную почту books@oz.by.[/inf]
Судя по отзывом под постом в соцсети, желающих опубликовать свою рукопись уже нашлось немало, так что ждём новые белорусские имена на полках книжных магазинов.