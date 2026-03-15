Начинается сезон берёзового сока. Как белорусам не получить штраф за неправильный сбор

Опубликовано: 15.03.2026 15:30 , Обновлено: 15.03.2026

В Беларуси только-только потеплело, а значит скоро березы могут стать источником сезонного сока. Многие белорусы предпочитают вместо покупного заготавливать березовый сок самостоятельно. В связи с этим как никогда актуален вопрос незаконного сбора природного эликсира. В Гродненском лесхозе ранее рассказывали Telegraf.news, как отличить подпольный пакет, воруют ли чужую тару и, самое главное, во сколько может обойтись "пиратская" заготовка напитка.

По словам специалистов, единого фиксированного штрафа нет. Он индивидуален и зависит от нескольких факторов: количества предупреждений, собранных литров сока и времени нахождения тары в лесу.

“В основном размер штрафа зависит от литража. Но сначала, если человек не попадался ранее, его просто предупредят. Однако протокол за вред, причиненный окружающей среде, все же составят — придется заплатить 90 рублей (2 базовые). При повторном эпизоде нужно приготовиться к дополнительному взысканию непосредственно за незаконный сбор березового сока”, — обозначили ранее журналистке Telegraf.news в Гродненском лесничестве.

При этом там уточнили: если нарушитель не согласен, материалы дела передаются в суд, который и определит размер штрафа. Кстати, в раньше один такой нелегал заплатил в могу судебного пооцесса 600 рублей.

А вот судя по информации лесхоза, определить пиратское производство по таре практически невозможно: “Все, как правило, делают это в пакетах. Они хорошо привязываются к дереву и плотно прилегают к нему. При дожде, любой влаге и сильном ветре, когда летят иголки, листья, сучки, ничего не попадает внутрь. В отличие от пластиковой бутылки или банки, это самая удобная емкость”.

Тем не менее, подпольщиков обычно определяют по локации. Чаще всего они промышляют ближе к городу, в садовых товариществах и деревнях. В то время как лесничества подвешивают пакеты подальше в глубинках — экологически чистых местах.

В Гродненском лесхозе признали, что от нарушителей никуда не деться. Чтобы их отследить, вблизи березовых рощ устанавливают фотоловушки. Назвали там и еще одну причину, почему для самого нелегала опасно заготавливать сок в привычных для него местах.

“Докладывают различные доброжелатели и недоброжелатели. В садовых товариществах проживают неравнодушные к окружающей среде граждане. Они говорят нам, что обнаружили в таком-то квартале, возле такого-то садового товарищества пакеты с соком, потому что обычно мы не заготавливаем так близко”, — подметила представитель лесхоза.

“Видят березу и режут”: почему дилетанты губят деревья

Дополнительно по вопросам бережного обращения с березами журналист Telegraf.news пообщался с лесничим Гродненского лесничества Виктором Моджеевским.

По его словам, самый большой урон окружающей среде наносят как раз там, где нельзя подсачивать деревья (делать надрезы для выпускания сока). “В некоторых местах закон ограничивает эти действия. А люди не знают и подсачивают все подряд. То есть видят березу и режут. Но если ее искалечить в раннем возрасте, дерево будет болеть и может не дожить до возраста спелости. От неправильной подсочки оно будет постепенно отмирать”, — акцентировал лесничий.

В отличие от дилетантов, в лесничестве знают каждое деревце буквально “в лицо”. “Оно у нас описано, имеет свою характеристику и паспорт. От этого мы и отталкиваемся в принятии решения: пригодна береза для подсочки по всем нормам или нет. Визуально определить это зачастую нельзя, особенно непрофессионалу”, — пояснил Виктор Моджеевский.

Тем не менее, измываться над деревом сколько угодно нельзя. “Все зависит от диаметра дерева. Если он до 24 см — разрешен всего один надрез. При 24-30 см — не более двух. Вся информация указана на сайтах белорусских лесничеств. Мы также подробно рассказываем об этом при личном обращении”, — предупредил лесничий.

Как получить сок бесплатно и сколько он стоит

Как ранее писал Telegraf.news, желающие заниматься сокозаготовкой для себя в маленьком объеме могут получить лесной билет. Для этого нужно заблаговременно подать заявление в лесничество. Самое важное, что данная возможность совершенно бесплатна.