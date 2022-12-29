Нацбанк Беларуси выпустил квадратные монеты

Опубликовано: 29.12.2022 13:40 , Обновлено: 29.12.2022

Национальный банк Беларуси 29 декабря выпустил в обращение квадратные памятные монеты «Бітва на Сініх Водах»

На них изображен князь Великого княжества Литовского Ольгерд.

Всего отчеканили 750 серебряных монет номиналом 20 рублей, массой 44,7 г и 1 500 медно-никелевых номиналом 1 рубль, массой 30 г.

Битва на Синих Водах, Синеводская битва — сражение, состоявшееся в промежутке между 24 сентября и 25 декабря 1362 года на реке Синие Воды (река Синюха, приток Южного Буга) между войсками Ольгерда и татарскими (ордынскими) князьями на Подолье около крепости Торговица (ныне село в Кировоградской области Украины в окрестностях Новоархангельска).

Благодаря победе войска ВКЛ над татарами, была освобождена значительная часть современной Украины.