На видео попало, как у девушки не раскрылся парашют. Но все закончилось хорошо. Как?

🎥 Видео

Опубликовано: 04.10.2023 17:35 , Обновлено: 04.10.2023

В России девушка совершала свой первый прыжок с парашютом, однако открыть ранец не смогла. Издание Bild рассказало подробности случившегося.

Все происходило в воздухе над Кемерово, Россия. Девушка прыгнула из самолета с парашютом, однако управлять своим телом не смогла. Из-за нестабильности положения тела во время полета у нее не получилось открыть ранец, поэтому новичок продолжила падать вниз.

Опытный инструктор быстро среагировал и предотвратил худшее буквально за секунды. Он тут же прыгнул за ней и максимально ускорил свое падение, пока не оказался рядом со своей ученицей в воздухе. [Telegram_widget url=“https://t.me/telegrafby/20857”]

На видео можно заметить, что с первой попытки у наставника ничего не получилось, но в итоге он схватил девушку, стабилизировал ее положение и открыл ей парашют.

По данным СМИ, они находились всего на высоте 700 метров над землей, прежде чем инструктор снова смог управлять полетом новичка, а затем раскрыть ее парашют.

В завершении истории им удалось приземлиться невредимыми.