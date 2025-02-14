На видео попало, как у берегов Чили горбатый кит проглотил человека. Как удалось выжить?

🎥 Видео

Опубликовано: 14.02.2025 09:03 , Обновлено: 14.02.2025

В социальной сети X появилось видео, на котором запечатлён момент, как горбатый кит проглотил человека. Молодой парень занимался каякингом и находился у берегов Чили, в Магеллановом проливе, когда кит всплыл и поглотил его вместе с его желтой лодкой.

В это время рядом с 24-летним Адрианом Симанкасом в другой лодке находился его отец, который и заснял инцидент на камеру.

На видео попал момент как кит проглатывает парня вместе с каяком (одиночная байдарка), а спустя несколько мгновений отпускает и молодой мужчина показывается из воды, сообщило Sky News.

[info_b]Каякинг - один из видов водного экстремального гребного спорта, водного туризма или активного отдыха на воде с использованием небольшого персонального гребного судна — каяка. Человека, занимающегося каякингом, называют «каякером».[/info_b]

«Я думал, что я умер. Думал, что он меня съел, что он меня проглотил», - процитировало молодого мужчину Sky News.

По словам парня, он был потрясен таким “почти смертельным опытом”.