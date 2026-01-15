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На российской Камчатке для перевозки пассажиров привлекли автозаки

На российской Камчатке для перевозки пассажиров привлекли автозаки
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📷 Фото

Власти Камчатского края сообщили, что из-за сложных погодных условий и на фоне транспортного коллапса к перевозке пассажиров привлекли «вахтовки».

В сети появились фото нового общественного транспорта, который внешне очень похож на автозаки, заметило издание «Камчатка-информ».

Власти российского региона пояснили, что силовое ведомство помогает обеспечить передвижение жителей в период полной остановки общественного транспорта.

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«Росгвардия (Российская гвардия) всегда стоит на страже правопорядка в нашем крае. И в суровых погодных условиях тоже не остается в стороне. Ведомство помогает в доставке жителей города на период отмены движения пассажирского транспорта. Выделено 2 вахтовки, курсирующих по маршруту КП – Северо-Восток», – сообщили в администрации Камчатского края.

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