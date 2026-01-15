На российской Камчатке для перевозки пассажиров привлекли автозаки

📷 Фото

Опубликовано: 15.01.2026 19:28 , Обновлено: 15.01.2026

Власти Камчатского края сообщили, что из-за сложных погодных условий и на фоне транспортного коллапса к перевозке пассажиров привлекли «вахтовки».

В сети появились фото нового общественного транспорта, который внешне очень похож на автозаки, заметило издание «Камчатка-информ».

Власти российского региона пояснили, что силовое ведомство помогает обеспечить передвижение жителей в период полной остановки общественного транспорта.























