На российской Камчатке для перевозки пассажиров привлекли автозаки
Власти Камчатского края сообщили, что из-за сложных погодных условий и на фоне транспортного коллапса к перевозке пассажиров привлекли «вахтовки».
В сети появились фото нового общественного транспорта, который внешне очень похож на автозаки, заметило издание «Камчатка-информ».
Власти российского региона пояснили, что силовое ведомство помогает обеспечить передвижение жителей в период полной остановки общественного транспорта.
«Росгвардия (Российская гвардия) всегда стоит на страже правопорядка в нашем крае. И в суровых погодных условиях тоже не остается в стороне. Ведомство помогает в доставке жителей города на период отмены движения пассажирского транспорта. Выделено 2 вахтовки, курсирующих по маршруту КП – Северо-Восток», – сообщили в администрации Камчатского края.