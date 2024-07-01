На репетиции парада в Минске заметили вагон метро. Это как?

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Опубликовано: 01.07.2024 14:18 , Обновлено: 01.07.2024

В Минске вечером 29 июня на проспекте Машерова у стелы "Минск — город-герой" состоялась первая генеральная репетиция парада, приуроченного к Дню Независимости. В параде заявлено участие более 300 единиц колесной и гусеничной техники. Среди танков и бронеавтомобилей зрители репетиции парада заметили и весьма неожиданную технику, например, вагон метро.

Пользователь соцсети TikTok под ником Thekorbut опубликовал несколько коротких видео с вечерней репетиции парада. ЗРК С-300, огромный БелАЗ, колонна танков. Но всех их побил по популярности и просмотрам ролик с фирменным вагоном минского метрополитена на колёсах.

Меньше чем за сутки ролик посмотрело больше 143 тыс. человек, которые оставили сотник комментариев, оценив оригинальность такой техники, назвав её выезд “движухой поинтересней”, чем традиционная военная техника, которая участвует в параде.