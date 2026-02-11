На Полесье жители пожаловались на «немереное» количество волков: сбиваются в стаи

🎥 Видео

Опубликовано: 11.02.2026 21:38 , Обновлено: 11.02.2026

В Пинском районе Брестской области местный рыбак снял на видео так называемую «волчью тропу» — протоптанную хищниками дорожку прямо рядом с деревней Березцы. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале, отчетливо видна утоптанная в снегу тропа со множеством следов, по которой, по словам автора ролика, регулярно ходят волки.

Автор видео, чья личность не установлена, в шутливой форме призвал соотечественников приезжать на рыбалку в эти края и брать с собой угощение для хищников.

«Их здесь просто немерено. О, что тут робится. Ужас один. Вот такая их дорога… Берите побольше мяса. Приезжайте. Вот, пожалуйста. Вот они, красавцы», — говорит мужчина за кадром, демонстрируя следы жизнедеятельности зверей.

Волков в этом году, по-видимому, стало больше. Причина — рекордное количество выпавшего снега, которое мешает проведению загонной охоты — основного способа регулирования численности волков в Беларуси.

Несмотря на сообщения о большом количестве хищников этой зимой, случаев нападений волков на людей зафиксировано не было. Тем не менее местные жители обеспокоены: волчьи тропы, как правило, ведут к местам кормежки или водопоя, и их появление рядом с деревней может говорить о расширении ареала охоты стай.