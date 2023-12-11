На МТЗ показали "тех самых пацанов"

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Опубликовано: 11.12.2023 16:35 , Обновлено: 11.12.2023

Пресс-служба Минского тракторного завода выпустила промо-ролик, сделав отсылку к самому обсуждаемому сейчас российскому сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". В видео своё слово на фоне заглавного саунд-трека сериала "Пыяла" татаро-петербургского дуэта "АИГЕЛ" сказали "те самые пацаны - пацаны МТЗ".

В ролике МТЗ мужчины, сотрудники разных отделов предприятия дали ряд “социальных” обещаний - говорить правду, поступать по совести, каждый день учиться новому, помогать нуждающимся, не повторять ошибки прошлого, защищать Родину словом и делом, быть законопослушным и так далее. Каждое из данных камеру обещаний мужчины подкрепляли фразой “Слово пацана!”. Именно эта фраза постоянно звучит в вышедшем недавно на экраны российском телесериале “Слово пацана. Кровь на асфальте” и за короткое время получившем огромную популярность как в самой России, так и в соседних Беларуси и Украине.

[info_b]Сериал “Слово пацана. Кровь на асфальте” рассказывает о феномене криминальной Казани 1980-х годов. Полный сцен насилия и жестокости, сериал даже стал поводом для проверки Роскомнадзора, однако ведомство никаких нарушений не выявило.

Между тем, глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила две жалобы в Следственный комитет РФ и Роскомнадзор жалобы, в которых выказала опасение по поводу того, что “подростки начнут романтизировать преступность, насмотревшись на экранных бандитов”.[/info_b]

В пресс-службе МТЗ же заявили, что те, “кто взрослел в 90-ые, никогда не захочет, чтобы даже намеком те времена вернулись”.

“Вспомнить – да, вернуться – никогда! Нет в них никакой романтики – только мрак и безысходность. Но кто объяснит это нашим детям, взрослеющим здесь и сейчас, в мирной и благополучной стране? Тем, у кого еще представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, сформировано не в полной мере? Мы знаем! Те самые пацаны – пацаны МТЗ, которые готовы сказать своё веское слово. И они его сказали”, - заявили в МТЗ.

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