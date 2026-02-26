На минском колесе обозрения пропали кабинки. В парке Челюскинцев объяснили, что происходит
Жители Минска заметили, что в парке Челюскинцев на колесе обозрения пропали почти все кабинки. Соответствующими фото они поделились в соцсетях.
В сети разгорелась дискуссия о том, что будет дальше с аттракционом. Кто-то в шутку предположил, что на колесе сделают одноместные сиденья, чтобы кататься в одиночестве.
Однако реальность оказалась сложнее. Колесо полностью демонтируют. В «Минскзеленстрое» рассказали, что аттракцион продали.
Он был выставлен на аукцион в ноябре прошлого года за 51 600 рублей. Однако, за какую сумму и кто его приобрел, пока неясно. Известно лишь, что покупатель нашелся только после снижения цены.
Продажу пришлось организовать из-за вступивших в силу в 2025 году новых правил, которые запрещают эксплуатировать аттракционы более трех сроков, определенных производителем. Само колесо обозрения было изготовлено в 2010 году, а срок его работы определен в 5 лет.
Кроме колеса обозрения, на торги осенью выставили «Катальную гору» с начальной ценой 163,2 тысячи рублей и «Зубр» («Ладья») – 24 тысячи.