На минском колесе обозрения пропали кабинки. В парке Челюскинцев объяснили, что происходит

Опубликовано: 26.02.2026 16:25 , Обновлено: 26.02.2026

Жители Минска заметили, что в парке Челюскинцев на колесе обозрения пропали почти все кабинки. Соответствующими фото они поделились в соцсетях.

В сети разгорелась дискуссия о том, что будет дальше с аттракционом. Кто-то в шутку предположил, что на колесе сделают одноместные сиденья, чтобы кататься в одиночестве.

Однако реальность оказалась сложнее. Колесо полностью демонтируют. В «Минскзеленстрое» рассказали, что аттракцион продали.

Он был выставлен на аукцион в ноябре прошлого года за 51 600 рублей. Однако, за какую сумму и кто его приобрел, пока неясно. Известно лишь, что покупатель нашелся только после снижения цены.

Продажу пришлось организовать из-за вступивших в силу в 2025 году новых правил, которые запрещают эксплуатировать аттракционы более трех сроков, определенных производителем. Само колесо обозрения было изготовлено в 2010 году, а срок его работы определен в 5 лет.

Кроме колеса обозрения, на торги осенью выставили «Катальную гору» с начальной ценой 163,2 тысячи рублей и «Зубр» («Ладья») – 24 тысячи.