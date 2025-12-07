На крыше метро заживо сгорел 16-летний зацепер

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Опубликовано: 07.12.2025 17:20 , Обновлено: 07.12.2025

В Киеве на крыше электропоезда заживо сгорел 16-летний парень, зацепер. Об этом сообщила местная полиция. Видео со станции "Выдубичи" появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что между вагонами состава наверху горит тело, похожее на человеческое. Позже оказалось, что так и есть.

Мы не публикуем видео, так как оно могло бы шокировать читателей.

В полиции рассказали, что подросток залез на крышу вагона городской электрички и получил удар током и погиб. Его же тело загорелось из-за высокого напряжения.

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти подростка на станции «Выдубичи»

На месте работают следственно-оперативная группа Голосеевского и главного управления полиции и судебно-медицинский эксперт.