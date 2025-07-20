На Гомельщине приготовили огромный хот-дог. Сколько метров?

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Опубликовано: 20.07.2025 13:13 , Обновлено: 20.07.2025

На фестивале народного юмора «Автюки-2025» в Калинковичском районе Гомельской области для посетителей приготовили огромный трехметровый хот-дог.

Представители Калинковичского мясокомбината, ответственного за приготовление гигантского блюда, рассказали, что по их мнению это “самый вкусный хот-дог”.

Фото БелТА

По их словам, в начинку вошли не только трехметровая сосиска, но и свежие овощи, а также фирменные соусы. При этом точный рецепт создатели раскрывать не стали, назвав его “маленькой тайной”, пишет БелТА.

Фото БелТА

Продегустировать блюдо мог любой желающий, став в очередь.

Фото БелТА

Какая длина у самого большого хот-дога в мире?

Самый длинный в мире хот-дог — мировой рекорд, установленный в 2001 году. Действующий мировой рекорд Гиннесса был установлен в Парагвае в июле 2011 года, когда длина хот-дога составила 203,8 метра.

Однако есть информация, что компания Sara Lee Corp. изготовила хот-дог длиной 1996 футов 608 м в честь летних Олимпийских игр 1996 года в Атланте. Но Книга рекордов Гиннесса не упоминает этот рекорд ни в одной из своих публикаций по состоянию на 2006 год.