На Гомельщине лесники спасли лосиху с помощью бензопилы

🎥 Видео

Опубликовано: 20.12.2022 19:51 , Обновлено: 20.12.2022

20 декабря работники Ельского лесхоза спасли из полыньи лосиху, которая упала в воду. Сама она выбраться не могла. Лесникам пришлось применить бензопилу, чтобы помочь той попасть на берег.

Героями-спасителями оказались Рыбинский Дмитрий Владимирович - инженер по охотничьему хозяйству и Древило Дмитрий Геннадьевич. “Испуганное животное не могло самостоятельно выбраться на берег, поэтому работники лесхоза оперативно направились на помощь”, - сообщили в Минлесхозе.

Судя по видео, сотрудники лесхоза прорубили лосихе путь к берегу, чтобы та смогла самостоятельно выбраться из ледяной воды.

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