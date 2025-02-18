"На фильмы ужасов лучше не ходить" - Видео из интерактивного театра в Китае набрало в TikTok почти 9 млн просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 18.02.2025 15:38 , Обновлено: 18.02.2025

В социальной сети TikTok опубликовали ролик, на котором показали кадры интерактивного театрального спектакля «Легенда Туолин» в китайском Сиане. За 4 дня ролик набрал 8,9 миллионов просмотров, 420 тысяч лайков и свыше семи тысяч комментариев.

Это историческое тематическое шоу на тему Шелкового пути в последние годы получило большую популярность - туристы специально приезжают в Сиань, чтобы посмотреть своими глазами на яркое живое выступление актёров, демонстрирующих традиционные танцы, культуру, образ жизни, искусство и историю династии Тан. Шоу идёт с английскими субтитрами, поэтому популярно в том числе среди иностранцев.

Однако особый восторг у зрителей вызывает не столько яркие костюмы и масштаб шоу, сколько его интерактивность. В представлении задействованы живые верблюды и 30 дрессированных волков, которые в какой-то момент выбегают прямо в зал к зрителям и перепрыгивают с одной специальной платформы на другую.

“Вот это театр. Живой, внутри зрителя сцены. Красота. Фантастика. Хочу туда попасть”, - восхитился один из пользователей соцсети.

При этом некоторые комментаторы под видео посчитали, что на видео не театр, а кинотеатр, иронично написав, что “ходить на фильм ужасов лучше не стоит” с таким уровнем погружения в происходящее на сцене.

Другой же пользователь платформы добавил, что “если бросить котлету, то сюжет фильма можно поменять”.