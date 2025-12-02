На Брестчине замдиректора фермы наказали за имитацию уборки кукурузы на 3 тыс рублей

Опубликовано: 02.12.2025 12:18 , Обновлено: 02.12.2025

В Генпрокуратуре Беларуси сообщили, что заместитель директора сельхозпредприятия в Беларуси получил дисциплинарное взыскание, а ещё и был обязан возместить ущерб на сумму более 3 тыс рублей. Все из-за того, что отдал приказ уничтожить неубранное кукурузное поле, чтобы имитировать выполнение плана уборки урожая.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в ходе внепланового рейда в выходной день прокуроры Кобринского района Брестской области “пресекли дискование участка” площадью 7 гектаров, где еще оставалась неубранная кукуруза.

[inf]Дискование — это агротехнический приём, при котором поверхностный слой почвы рыхлят и частично оборачивают.[/inf]

По версии прокуратуры, заместитель директора сельхозорганизации специально дал указание механизаторам провести эту операцию, чтобы скрыть факт нарушения сроков уборки. В прокуратуре подсчитали, что тем самым начальник нанес ущерб в размере 3,35 тысячи белорусских рублей.

В результате требований прокуратуры с виновного были взысканы причиненные убытки, и к нему применены меры дисциплинарной ответственности.