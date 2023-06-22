На АЗС под Барановичами заправлялся немецкий танк. Куда направился?

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Опубликовано: 22.06.2023 12:22 , Обновлено: 17.07.2023

Необычное транспортное средство вечером 21 июня заметили автомобилисты на одной из АЗС на трассе М1 под Барановичами Брестской области. Заправиться топливом туда приехал... немецкий танк времен Великой Отечественной войны.

Впрочем, раритетная военная техника на заправку прибыла не своим ходом - её перевозили на прицепе большегруза. Как рассказал читатель портала bar24, который поделился необычным фото, “танк стоял на прицепе фуры, в него вставили шланг и заправляли”.

По словам мужчины, после заправку технику увезли по направлению к Бресту.

Отметим, что в эти дни в мемориальном комплексе “Брестская крепость-герой” в Брестской области проходят мероприятия, приуроченные ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В их числе - военно-историческая реконструкция на Кобринском укреплении Брестской крепости, которая стартовала в 5:00 22 июня после ночного митинга-реквиема.

С аналогичными целями на днях в Беларусь прибыли ещё три танка времен Великой Отечественной войны - легендарные Т-34 были направлены в Бобруйский район (Могилёвская область) Министерством обороны России на военно-патриотический слет “Бобруйский котел”. Его военно-историческое учреждение “Клуб боевой славы” планирует провести в воскресенье, 25 июня, у деревни Щатково.

Как сообщила районная газета “Трыбуна працы”, которая и опубликовала фотографии прибывших в Бобруйск советских танков, ходе патриотического слёта будут реконструированы бои в рамках Бобруйской наступательной операции. Помимо танковых манёвров организаторы слёты планируют также дать залп из БМ-13 “Катюша”.