🎥 Видео

Опубликовано: 04.02.2025 12:37 , Обновлено: 04.02.2025

Пользователь TikTok под ником @chorniy_kot_chernich опубликовал умилительное видео со своим питомцем — чёрным котом по кличке Черныш, который несёт службу на импровизированном пограничном посту. Ролик стремительно набирает популярность, собрав уже почти миллион просмотров.

На кадрах Черныш вальяжно восседает на специальной дозорной вышке, оборудованной на дереве. Наблюдательный пункт оснащён по всем правилам пограничной службы: тут и пограничный столб, выкрашенный в цвета белорусского флага, и грозный игрушечный автомат, и, конечно же, сам государственный флаг Республики Беларусь.

Видеоряд сопровождает торжественное звучание государственного гимна Беларуси, что придало ролику особый колорит.

«На страже Родины», — лаконично подписал автор видео.

Пользователи TikTok пришли в восторг от бдительного кота-«пограничника». В комментариях Черныша осыпали комплиментами:

«А пограничник-то красавец! Ухоженный, откормленный. Сразу видно — белорус!» — умилился один из комментаторов.

«С таким котом не только враг не пройдёт — мышь не прошмыгнёт! Красавчик», — пошутил другой.