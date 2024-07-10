«Мужик с мужиком всегда договорится» – Видео спора рыбака с лебедем за скамейку под Минском собрало 1,9 млн просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 10.07.2024 14:14 , Обновлено: 10.07.2024

В соцсети TikTok завирусилось видео "спора" белорусского рыбака с лебедем за место у водоёма возле деревни Петровичи, расположенной в Смолевичском районе в 20 километрах от Минска. За сутки ролик собрал больше 1,9 млн просмотров и почти 2 тыс. комментариев. Чем так "зацепило" зрителей?

Видео “спора двух отцов” выложила пользовательница сети под ником tanireen. На нём её отец пытается “отвоевать” право на свою скамейку у водоёма у “главы семейства” лебедей, облюбовавших затоку, на которой ловил рыбу мужчина.

На кадрах видно, как лебедь яростно шипит на рыбака, расставляя крылья в защитной стойке, не подпуская человека близко к водоёму, где плавали его “супруга с детишками”. Мужчина же в ответ вторит движениям дикой птицы и вежливо увещевает её: “Мне скамейку забрать надо. Ты русский язык понимаешь? Иди вон к детям!”

Закончилось видео благополучно - он смог забрать свою скамейку, но, по его словам, лишь после того, как отдал водоплавающим кукурузу, которую, вероятно, использовал в качестве прикормки для рыбы.

Между тем, зрителей, судя по их комментариям, больше всего позабавила и тронула не столько сама ситуация, сколько то, как мужчина общался с “главой пернатого семейства”.

“Дорогие друзья, мы видим как самец лебедя и самец человека отстаивают свои территории”, - прокомментировал один из зрителей “голосом Николая Дроздова”.

“Люди, которые так разговаривают с животными — лучшие люди на земле”, - отметила другая зрительница.