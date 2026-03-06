Мужчины БелЖД так поздравили с 8 марта, что стали звёздами TikTok

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Опубликовано: 06.03.2026 13:42 , Обновлено: 06.03.2026

Мужчины из Гомельского отделения Белорусской железной дороги (БелЖД) организовали оригинальное поздравление с 8 март для своих коллег. Ролик в TikTok с их музыкальным поздравлением меньше чем за сутки собрал почти полмиллиона просмотров и, судя по комментариям, оценили его не только те, кому он изначально предназначался.

Гомельские железнодорожники решили следовать старому проверенному принципу, что лучший подарок - это тот, который сделан своими руками и вместо весьма предсказуемых цветов взяли в руки гитары, барабаны, аккордеон и микрофоны и исполнили весёлую, позитивную песню-поздравление с 8 марта.

Как гласит строчка из песни, вместо дорогих подарков мужчины решили презентовать сотрудницам БелЖД “музыку и вечер на позитиве” - живое выступление оригинального коллектива, в один момент ставшего звёздами TikTok, также планируется на праздничном корпоративе.

Многие комментаторы под роликом отметили, что гомельские железнодорожники “переплюнули оригинал”. Дело в том, что песня является кавером на популярную юмористическую песню российской группы Patrick Cash & friends, которая известна своими заводными танцевальными песнями. Впрочем, как справедливо заметили комментаторы, гомельские ребята добавили ей своей атмосферы и драйва.

По крайней мере, сердца зрительниц гомельские исполнители точно покорили и даже потребовали от них продолжения музыкальной карьеры.

“Ребята, вы крутые! Поздравляя женщин своего коллектива, вы сделали подарок всем женщинам Беларуси и не только. Спасибо”, - написала одна из восторженных зрительниц.

“Мужчины! Вы молодцы, красиво и оригинально! Продолжайте, сцена ждёт вас!” - с воодушевлением отозвалась другая.