Мужчина засунул себе в нос 68 спичек. Зачем?

🎥 Видео

Опубликовано: 16.02.2024 13:35 , Обновлено: 16.02.2024

39-летний датчанин Питер фон Танген Бусков засунул себе в ноздри 68 спичек и записал весь процесс на видео. Зачем ему это было нужно?

Дело в том, что мужчина решил побить рекорд Гиннеса. И ему это удалось! Он побил рекорд в 48 спичек, засунутых в нос.

“На удивление, это было не очень больно. У меня довольно большие ноздри и довольно эластичная кожа. Уверен, это очень помогло”, - рассказал Бусков.

По словам датчанина, он выбрал испытание спичками после того, как изучил различные мировые рекорды, на которые он мог бы претендовать.

По его словам, в настоящее время он не думает, что сможет побить свой собственный рекорд, но не исключает, что в будущем попытается это сделать.

“Для увеличения возможностей мне потребуются некоторые тренировки, или, возможно, мой нос будет расти с возрастом”, - сказал он.