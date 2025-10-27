Мужчина устроил свои похороны, а затем встал во время церемонии

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Опубликовано: 27.10.2025 17:43 , Обновлено: 27.10.2025

В индийской деревне Кончи, штат Бихар, произошла история, которая могла бы быть сценой из комедийного или даже драматического фильма. 74-летний Мохан Лал, уважаемый ветеран индийских ВВС, организовал и провёл… свои собственные похороны. Естественно, умирать он не собирался.

Мужчина хотел узнать, сколько людей действительно придут проститься с ним, и заслужил ли он уважение земляков.

Мохан Лал не был обычным деревенским жителем. И причины его сомнений неясны. Его служба в ВВС и активное участие в жизни деревни, включая организацию строительства нового траурного стенда, работающего даже в сезон дождей, сделали его заметной фигурой. Однако его терзал вопрос: ценят ли его односельчане по-настоящему?

Чтобы получить ответ, мужчина пошёл на радикальный шаг. Он попросил своих близких объявить о его кончине и организовать полноценные похороны на новом стенде, в строительстве которого он сам участвовал.

«Покойник» встал во время церемонии

В назначенный день в первой половине октября на церемонию собрались сотни жителей деревни. Торжественная процессия с катафалком, на котором лежал сам «усопший» Мохан Лал, облачённый в погребальные одежды, двинулась по деревне. Были соблюдены все традиционные индуистские ритуалы.

Кульминация наступила, когда процессия достигла места последнего прощания. К всеобщему шоку и изумлению, «покойник» внезапно поднялся и обратился к собравшимся. Он объяснил, что этот необычный эксперимент был затеян для того, чтобы увидеть, скольких людей он действительно значил в жизни.

Реакция собравшихся, которую сначала можно было описать как шок, сменилась пониманием. Чтобы никто не чувствовал себя обманутым или обиженным, Мохан Лал под драматичную музыку символически сжёг свой собственный гроб, а затем пригласил всех на большой бесплатный пир.

Позже он рассказал индийским СМИ, что результат испытания превзошёл все его ожидания. Вид сотен людей, пришедших отдать ему последние почести, наполнил его «безмерной радостью» и доказал, что его жизнь прошла не зря, заявил экстравагантный старик.