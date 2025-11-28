Мужчина угнал автобус с пассажирами и получил похвалу от ДПС

Опубликовано: 28.11.2025 11:41 , Обновлено: 28.11.2025

В канадском Гамильтоне полиция устроила весьма необычную погоню. Машина медленно и бесшумно преследовала городской автобус. А тот, в свою очередь, вез пассажиров так, как будто за рулём был профессиональный водитель.

Всё произошло 11 ноября, когда водитель общественного транспорта в канадском городе Гамильтон, расположенном на берегу озера Онтарио, вышел из автобуса на конечной остановке, чтобы немного отдохнуть. Он и не подозревал, что его автобус в это время уехал.

Некий 36-летний мужчина сел за руль и двинулся по маршруту. Он останавливался по требованию, разрешал пассажирам выходить и заходить на остановках по пути. Он даже выгнал из салона одного пассажира с просроченным проездным документом. По данным канадского сайта CBC, в автобусе постоянно находилось не менее десяти человек.

Пассажиры могли вообще ничего не заметить, если бы мужчина не свернул не туда. В этот момент пассажиры автобуса заинтересовались ситуацией и помогли ему вернуться на правильный путь, дав точные указания.

Тем временем полиция Гамильтона, получив уведомление об угоне, начала внимательно следить за автомобилем. Они не хотели, чтобы водитель превысил скорость, что могло бы подвергнуть опасности как находящихся в машине людей, так и других участников дорожного движения. Фары и сирены оставались выключенными.

В итоге полиция смогла задержать самопровозглашённого водителя автобуса примерно через 15 минут. Автобус тогда подъехал к одной из остановок. Мужчина не оказал сопротивления при аресте, и это была не единственная причина, по которой он заслужил похвалу полиции.

«Он отлично справился с управлением», — заявил представитель полиции Тревор Маккенна. Он также отметил, что это был длинный сочленённый автобус, которым очень сложно маневрировать. Тем не менее, водитель не стал причиной аварии и не причинил никакого ущерба.

Представитель добавил, что против мужчины выдвинуты обвинения, но полиция не разглашает его личность из-за опасений, что он может страдать какой-либо формой психического или эмоционального расстройства.