Мужчина согласился платить алименты на кошек в размере 230 рублей

Опубликовано: 25.10.2025 11:04 , Обновлено: 25.10.2025

В Турции было зафиксировано необычное соглашение при разводе: не названная по именам пара договорилась, что мужчина будет выплачивать бывшей жене алименты на содержание двух общих кошек. Новость привела зоозащитников в ликование.

Согласно договорённости, питомцы остаются с бывшей супругой, а мужчина обязался выплачивать на их содержание 10 000 турецких лир (около 230 рублей) ежеквартально.

Хотя соглашение ещё должно быть одобрено судом по бракоразводным процессам, эксперты полагают, что оно может стать важной вехой в турецкой юридической практике. Впервые алименты на домашних животных могут быть официально признаны частью договора о расторжении брака.

Договор включает обязательство мужчины перечислять средства на кошек в течение десяти лет или до конца их жизни — в зависимости от того, что наступит раньше. Сумма выплат будет индексироваться в соответствии с инфляцией.

По данным сайта Paturkey, соглашение уже получило широкую поддержку в обществе. Однако многие опасаются, что это решение создаст проблемный прецедент в турецком семейном праве.

Некоторые турецкие юристы указывают, что, несмотря на консенсуальный характер, соглашение ставит под сомнение традиционное толкование супружеской собственности и ответственности. Если суд его утвердит, это может повлиять на будущие решения по спорам, связанным с домашними животными, включая вопросы опеки, компенсаций и эмоциональной связи с питомцами.

В то же время защитники животных проявили энтузиазм, увидев в этом сигнал о признании домашних питомцев членами семьи, хотя формально турецкое законодательство по-прежнему рассматривает их как собственность.

В последнее время в Турции участились споры о судьбе домашних животных при разводе, особенно в трёх крупнейших городах — Стамбуле, Анкаре и Измире. По данным Paturkey, это оказывает давление на суды, заставляя их адаптироваться к меняющимся социальным реалиям.